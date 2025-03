Walter Salles já dirigiu cinco filmes estrangeiros; um deles de terror

Walter Salles, diretor do Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui", esteve à frente de cinco longas estrangeiros.

"Diários de Motocicleta" (2004). Foi o filme que ajudou a abriu ainda mais as portas do cinema estrangeiro para Walter Salles. Com roteiro de José Rivera sobre registros do diário de Che Guevara, o longa tem sete nacionalidades: francesa, alemã, brasileira, chilena, peruana, argentina e norte-americana. Por não ter sido gravado majoritariamente em um país, não conseguiu indicação de Melhor Filme Internacional no Oscar, prêmio para o qual foi indicado a Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Canção, categoria em que venceu.

'Diários de Motocicleta' é dirigido por Walter Salles Imagem: Reprodução

"Água Negra" (2005). Thriller de terror americano com roteiro de Rafael Yglesias, foi dirigido por Walter Salles. Protagonizado por Jennifer Connelly, 54, o longa é uma refilmagem do terror japonês "Honogurai Mizu no soko kara" (2002), sendo que ambos são inspirados no conto do escritor japonês Koji Suzuki.

Jennifer Connelly elogiou o trabalho de Salles. À época do lançamento do filme, a atriz vencedora de um Oscar (2002), ressaltou a confiança que teve no brasileiro.

É um diretor muito elegante, na minha opinião. Acho ele um talento enorme. Ele sabe muito sobre cinema, mas se sente um amador, no melhor sentido, de quem está sempre aprendendo. Ele ainda é muito apaixonado pelo que faz. É delicado, mas não tem preciosismo na direção. Não é sentimental. Sempre confiei nele. Eu sabia que poderia, vendo seus filmes anteriores, mas nos ensaios e depois na primeira semana de filmagens eu já sabia que estava certa. Jennifer Connelly, em 2005

Cena do filme 'Água Negra' Imagem: Divulgação

"Paris, Te Amo" (2006). Trata-se de um filme coletivo, no qual trabalharam 22 diretores de diversas nacionalidades, entre eles, Walter Salles. A produção consiste em um compilado de 21 curtas, com cinco minutos cada um. No elenco, atores renomados como Willem Dafoe, Juliette Binoche, Natalie Portman, Elijah Wood, Nick Nolte, entre outros. O espanhol Alfonso Cuarón e os irmãos Joel e Ethan Coen também produziram curtas nesse projeto.

Natalie Portman em cena de 'Paris, Te Amo' Imagem: Reprodução

"Cada um com seu Cinema" (2007). Outro coletivo em que Walter Salles trabalhou; desta vez ao lado de outros 36 diretores de 25 nacionalidades. Cada curta que compõe o projeto tem três minutos de duração e reflete uma homenagem de cada profissional ao cinema como arte. Nomes célebres como Roman Polanski, Lars von Trier, David Cronenberg e David Lynch estão entre os diretores que contribuíram para a obra.

Walter Salles foi um dos diretores de "Cada um com seu cinema" Imagem: Matt Sayles/The Academy

"Na Estrada" (2011). Adaptado do romance de Jack Kerouac, "On The Road", é um filme com nacionalidades francesa, canadense e brasileira. Teve como produtor executivo ninguém menos do que Francis Ford Coppola e tem como protagonistas Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart e Amy Adams, que foi elogiadíssima como atriz coadjuvante.

Walter Salles com o elenco de 'Na Estrada' (On The Road) Imagem: Getty Images

O primeiro filme de Salles é uma produção conjunta de Brasil e Estados Unidos - apesar disso, não é considerado estrangeiro. "A Grande Arte", lançado em 1991, tem como protagonistas Peter Coyote, 83, ator norte-americano, e Tchéky Karyo, 71, de origem turco-francesa. No elenco há vários atores brasileiros, como Giulia Gam, Tonico Pereira, Eduardo Conde, Raul Cortez e Cássia Kis. Baseado no romance de mesmo nome de Rubem Fonseca, o filme tem roteiro assinado pelo inglês Matthew Chapman.