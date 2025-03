Conheça Leona, a protagonista de 'Dona de Mim', próxima novela das sete

Clara Moneke será Leona, a protagonista de "Dona de Mim", próxima novela das sete da Globo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Vibrante e alto astral, Leona é uma jovem que vive na correria e enfrenta a vida sempre com um sorriso no rosto. No boêmio bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Leo mora em uma casa junto da avó Yara (Cyda Moreno) e da irmã Stephany (Nikolly Fernandes).

Com a revenda das lingeries Boaz, marca tradicional e familiar que tem fábrica na região, ela tenta fechar as contas. Leona está sempre usando a criatividade para conseguir uma graninha a mais e garantir o forró na Feira de São Cristóvão no final de semana com as suas duas melhores amigas: Kami (Giovanna Lancellotti) e Pam (Haonê Thinar).

Determinada, Leo sempre age com boas intenções, mas frequentemente se vê em situações complicadas - em que ela mesma se coloca. Apesar da energia lá em cima, Leona carrega uma dor profunda, e se faz de durona para tentar esconder a todo custo.

Há sete anos, quando era estudante de Comunicação e Marketing e estava prestes a se casar com Marlon (Humberto Morais), grávida de seis meses de sua primeira filha, Sophya, Leona viu seu mundo desabar em uma sala de ultrassonografia. A perda da gestação, que já estava quase na reta final, mudou sua vida e deixou cicatrizes que ela luta diariamente para superar.

Leona (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Avó de Leona, Yara é uma mulher prática e vaidosa que trabalhou duro até a aposentadoria para sustentar a família e agora apoia as netas em suas lutas diárias. Se engana quem pensa que é uma senhora caseira - ela não perde a oportunidade de se divertir e curtir um forró.

Yara (Cyda Moreno) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Stephany, por sua vez, é uma jovem focada nos estudos. Cursa a faculdade de Enfermagem, algo que desejava desde pequena, mas as dificuldades financeiras da família apertam ainda mais e ela passa a considerar abandonar o curso para ajudar em casa, enquanto tenta lidar com o peso das expectativas que foram criadas sobre ela.

Stephany (Nikolly Fernandes) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Determinada em não deixar que a irmã pare de estudar e sabendo que ela conseguiu uma entrevista de emprego como babá na mansão da família Boaz, Leona resolve se passar por Stephany. É assim que ela chega à vida de Sofia (Elis Cabral), a filha de oito anos do patrão, Abel (Tony Ramos), e na de seus irmãos, Samuel (Juan Paiva), Davi (Rafa Vitti) e Ayla (Bel Lima). A entrada de Leo nessa família põe as relações de cabeça para baixo e muda a vida de todos.