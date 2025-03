Fernanda Torres e Fernanda Montenegro serão homenageadas no Senado

Fernanda Montenegro, 95, e Fernanda Torres, 59, serão homenageadas no Senado Federal no dia 26 de março.

O que aconteceu

Montenegro e Torres, mãe e filha, respectivamente, receberão o "diploma mulher-cidadã Bertha Lutz". A homenagem será um reconhecimento pela contribuição delas na luta pelos direitos das mulheres.

Além das atrizes, outras 17 mulheres vão receber a homenagem. As indicadas foram escolhas dos próprios senadores. Montenegro indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), enquanto a nomeação de Torres foi feita pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Homenagem está prevista para acontecer no dia 26 de março, no plenário do Senado.

Veja todas as mulheres que receberão a honraria: