Big fone e nova dinâmica; como o 8º Paredão do BBB 25 será formado

O oitavo Paredão do BBB 25 (Globo) será formado no domingo (9). Confira qual será a dinâmica da vez.

Como o Paredão será formado

Quinta-feira (6)

Prova do Líder de resistência. 12 participam.

Sexta-feira (7)

Consagração do novo Líder;

Líder coloca 5 pessoas na mira.

Sábado (8)

Prova do Anjo

Domingo (9)

Big fone toca após o raio-x, quem atender será levado para uma loja misteriosa. Lá, ele poderá comprar um dos poderes: o poder de anular, poder do não, poder do dois, poder do desvio, poder da imunidade ou puder supremo.

Formação de Paredão Triplo

Anjo imuniza;

Líder empareda um;

Um emparedado pela casa;

Um contragolpe do mais votado da casa;

Um contragolpe do contragolpeado.

Três pessoas jogam o bate e volta e um se salva.

Terça-feira (11): Eliminação

