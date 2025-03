Aritana Maroni se pronuncia após prisão: 'Não entendi até agora'

Aritana Maroni, 46, se pronunciou pela primeira vez após ser presa e acusada de tráfico de drogas em Salvador.

O que aconteceu

A filha de Oscar Maroni usou suas redes sociais para atualizar os seguidores. "Fala, galera. Tô passando aqui para dar uma satisfação para vocês, quem me conhece sabe como eu sou. Não entendi até agora direito o que aconteceu. Estou com uma ótima advogada me ajudando", disse a influenciadora na quarta-feira (5).

Suspeita de tráfico, ela foi detida na noite de domingo (2) em Salvador. Aritana foi flagrada pela Polícia Militar com porções de maconha, LSD, MDS e ecstasy. A ex-Masterchef foi liberada após registro de ocorrência.

Já respondo todo mundo, mas eu preciso descansar. Ariana Maroni

Após ser liberada, Aritana retornou a São Paulo. "Já estou em casa, vou entender direito o que está acontecendo. Venho aqui agradecer toda mensagem de carinho que eu recebi de vocês, de todos os meus amigos, todo mundo mandando mensagem no WhatsApp e no Instagram", disse aos seguidores.

Tribunal de Justiça da Bahia informou que a audiência de custódia foi realizada regularmente. "O processo foi redistribuído e tramita em segredo de justiça", completou o TJ, em contato com Splash.

Aritana agradeceu o apoio dos fãs. "Estou cansada, cheguei hoje na hora do almoço, dormi e acordei agora. Vou dormir mais um pouco. Vim agradecer realmente as mensagens, aos poucos amanhã a hora que eu acordar vou conseguir falar com todo mundo. Amo vocês", afirmou no Instagram