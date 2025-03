Vitória Strada fala de grupo de amigos com Juliette: 'Mal consigo ver'

Na noite de quinta-feira (6), Vitória Strada comentou rapidamente sobre sua amizade com Juliette em uma conversa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Thamiris comentou que, quando o programa acabar, eles provavelmente não vão querer manter contato novamente com todo mundo do elenco.

Vitória concordou e comentou. "Eu tenho amigos que tem uma agenda cheia, que eu mal consigo ver. Eu conheço a Juliette."

A última vez em que eu a vi foi no aniversário dela, antes disso fazia meses que eu não a via. Vitória Strada

A atriz continuou. "Eu tenho um grupo de amigas que, a Ju está nesse grupo. Cada uma está toda hora em um canto, é muito difícil, não tem como encontrar".

No último Paredão que Vitória Strada disputou, contra Diogo e Vilma, Juliette pediu a permanência da amiga na casa.

