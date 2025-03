BBB 25: Diego, Thamiris e João Pedro não participam da Prova do Líder

Três brothers foram eliminados da oitava Prova do Líder do BBB 25 (Globo) antes mesmo do início: Diego, Thamiris e João Pedro.

O que aconteceu

Divididos em três baterias, os brothers tiveram que ir tirar "pontos" de alguém de sua bateria. Cada um começava com dois pontos.

A primeira pessoa de cada bateria a ficar zerada era eliminada. Diego, Thamiris e João Pedro foram os eliminados em cada bateria.

Os doze restantes seguiram para a Prova.

