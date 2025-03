Lee Jun-ho mostra voz e carisma em São Paulo e reúne três gerações de fãs

No último fim de semana de carnaval, entre foliões e escolas de samba, o cantor e ator sul-coreano Lee Jun-ho fez dois shows em São Paulo com o fanmeeting "Midnight Sun".

Um dia antes do evento, o artista fez uma coletiva de imprensa onde falou sobre o evento, carreira e sucesso mundial. Vestido com um terno branco, apesar do calor, ele parecia o príncipe que os fãs tanto adoram.

Lee Jun-ho na coletiva de imprensa antes dos seus shows no Brasil Imagem: Camila Monteiro/UOL

Jun-ho respondeu às duas perguntas feitas por Splash, sobre carreira e bastidores de "Sorriso Real".

O meu principal desafio é ter longevidade. Já estou nessa carreira há 18 anos, é muito trabalho, preciso cuidar da saúde pois são vários dias não dormidos. Não é uma carreira fácil, mas sou muito grato por ela e principalmente pelos fãs, eles que me dão força para seguir.

O drama "Sorriso Real" ficou meses no top 10 séries mais vistas da Netflix brasileira, e o ator contou que os bastidores eram muito leves.

O elenco tinha idade muito próxima, nos tornamos muito amigos, fizemos diversas coisas juntos e os improvisos nas cenas aconteciam naturalmente.

Fanmeeting reúne três gerações de fãs

Apesar de ter apenas 35 anos, Jun-ho começou muito cedo no mundo do entretenimento. Sempre teve sucesso, seja como idol, quando debutou no grupo 2PM em 2008, quanto como ator, com seu debut em 2013 no filme "Cold Eyes".

Dríade Rosa, 31, é k-poper "raíz" e acompanha o artista desde o debut do 2PM. "Acompanho ele desde o início e 2PM é meu grupo favorito até hoje", conta. Ela apresentou o grupo para a sua mãe, Luciene Costa, 62, que acabou gostando de tanto a filha falar e escutar.

Três gerações de fãs de Jun-ho: Maria Lúcia, Luciene, Dríade, Bianca e Bruna Imagem: Camila Monteiro/UOL

Luciene explica que acabou muito envolvida com o trabalho de Ju-nho, seja cantando ou atuando. "Assisti ao filme Twenty, bem no começo da carreira dele, quase ninguém conhece, e foi meu primeiro contato com ele como ator". Ela conta que gostou tanto, que acabou trabalhando com isso, revisando o português das traduções de dramas e programas de variedades para fansubs (legendas feitas por fãs).

Já Maria Lúcia Esteves, 67, sogra de Dríade, conheceu Ju-nho como idol do 2PM pela nora, mas foi se interessar pelo universo dos k-dramas graças à neta Bruna, 12, que sentava na sala da casa dela para assistir às séries coreanas. "Ela vinha na minha casa assistir e eu comecei a sentar junto para ver e nunca mais levantei (risos)", conta.

"Wok of love e "Sorriso Real" são os meus dramas preferidos dele, mas eu procuro tudo que posso. Gosto do Jun-ho não só pela beleza, mas ele transmite um cuidado com as pessoas, ele é muito expressivo como dançarino, cantor, ator, tudo que ele faz transmite algo a mais.

Maria Lúcia Esteves

A filha de Maria e mãe de Bruna, Bianca Esteves, também ficou fã de k-dramas por causa da família. "Ela começou a ver e ficamos curiosas. Hoje estamos aqui!". Elas ainda explicam que os homens da família não assistem nada. "Eles morrem de ciúmes", todas falam rindo.

Dríade Rosa e sua mãe criaram artes e acessórios para o evento Imagem: Camila Monteiro/UOL

A família estava usando diversos acessórios feitos por Luciene e Dríade. Elas pintaram à mão e costuraram pinguins - mascote que representa Jun-ho - em camisetas, bolsas e bonés.

O evento

A estrutura de um fanmeeting é quase sempre a mesma, principalmente quando o artista em questão é também cantor. Primeiro temos números musicais, depois uma pausa para o artista interagir e fazer algumas brincadeiras com fãs e, por fim, mais algumas músicas e interações mais curtas.

Com Jun-ho, no entanto, os números musicais foram mais elaborados, com telões complementando a performance, diversos dançarinos, jogos de luz, cadeiras e o próprio artista dançando. Recentemente, ele se machucou em gravações e era esperado que ele não se movimentasse tanto. Contrariando as expectativas, ele se movimentou muito.

Lee Jun-ho soltando o gogó no seu show em São Paulo Imagem: Camila Monteiro/UOL

Outro ponto alto do show foi o microfone "ON", como os fãs gostam de reiterar. Jun-ho cantou ao vivo, com uma base apenas para os números de dança mais difíceis. E ele fez questão de mostrar que estava de fato cantando, modificando notas e fazendo adlibs.

Nos momentos de pausa, com interações mais longas, o artista colocou casaco do Brasil, asas de anjo, dançou o desafio do "Ombrinho", "Chk chk boom" do Stray Kids (eles são da mesma empresa, a JYPE). Também abraçou fãs e as levou até a escada para não caírem.

Lee Jun-ho: anjo brasileiro no fanmeeting 'Midnight Sun' Imagem: Camila Monteiro/UOL

A passagem de Jun-ho ao país trouxe um fanmeeting bem mais estruturado que a média. Foi feito para fãs dele como cantor aproveitarem a chance de vê-lo de perto e fãs dele como ator conhecerem o lado idol talentoso que ele possui.