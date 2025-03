Filho de Halle Bailey reconhece mãe como Ariel em 'A Pequena Sereia'

Halle Bailey encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo emocionante de seu filho, Halo, reconhecendo sua voz e rosto no filme A Pequena Sereia, lançado em 2023. No longa da Disney, a cantora e atriz interpreta a protagonista, Ariel, na versão live-action do clássico de 1989.

No registro divulgado nas redes sociais, o pequeno Halo, de apenas um ano, assiste atento a uma cena do filme e, ao ver a mãe, reage com entusiasmo. "Mamãe, mamãe", diz ele, apontando para a tela e sorrindo. O momento deixou Halle emocionada. "Gente, estou chorando. Ele realmente sabe que eu sou a Ariel", escreveu ela na legenda do vídeo.

Halo nasceu no final de 2023, mas a cantora anunciou sua chegada ao público apenas em janeiro de 2024. Ele é fruto do relacionamento de Halle com o rapper Darryl Dwayne Grandberry Jr., com quem esteve por cerca de dois anos. O casal se separou em outubro de 2024.