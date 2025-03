Thamiris conta sobre beijo em João Gabriel, e sisters reagem: 'Inveja'

Thamiris, 33, e João Gabriel, 22, finalmente se beijaram após semanas de um clima rolando entre os dois no BBB 25.

O que aconteceu

Após o fim da festa, o brother decidiu dormir no quarto Nordeste, já que estava muito bêbado. Cuidando do jogador, Thamiris se deitou ao lado do participante.

Não demorou muito até que os dois se beijassem e movimentassem o edredom. Nas últimas semanas, João Gabriel afirmou que não ficaria com a sister por ter alguém fora da casa.

Já durante a tarde, Thamiris contou para Vitória e Gracyanne sobre o ocorrido. "Ontem, bem...", começou, sendo interrompida pela musa fitness. "Eu vi", comentou.

Chocada, a atriz questionou se João Gabriel e a sister realmente tinham ficado, recordando que o brother vivia afirmando que isso não aconteceria. "E a menina, e o discurso?", questionou.

Thamiris disse que não sabia, mas que tinha sido legal. Gracyanne ainda perguntou como estava o clima entre os dois após o beijo. "[Ele] falou [comigo] normal", garantiu a nutricionista.

Sempre deixando claro que sente falta de sexo, Gracyanne comentou sobre a movimentação do edredom. "Estou com inveja", disse, fazendo com que as sisters caíssem na risada.

Algumas semanas atrás, João Gabriel afirmou que vivia uma relação não definida, mas de exclusividade. "Estou com ela. Fica eu e ela. Sério. Demorei cinco anos para conquistá-la, mas não namoramos oficialmente. Quero nem falar o nome dela, aqui".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas