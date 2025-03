Chico: Thamiris não banca nada e público eliminou irmã errada do BBB

Camilla foi a última eliminada do BBB 25, com um recorde de rejeição. No entanto, os apresentadores do Central Splash acreditam que o público escolheu a irmã errada para deixar o jogo, visto que Thamiris, que segue no reality, não tem muita atitude.

Thamiris chorou para os colegas de confinamento depois de escolher Vinicius e Guilherme para serem punidos como parte da dinâmica que envolve o valor do prêmio. Eles foram obrigados a ficar do lado de fora da casa, sem permissão para entrar em nenhum momento, exceto para usar o banheiro privado.

Chico acredita que o choro de Thamiris reflete o tipo de jogo que ela tem demonstrado desde o início do confinamento. "Toda vez que ela recebe um Feedback, ela não está acostumada com esse feedback", diz. Ele complementa que sente falta dela bancar as atitudes que tem.

Ao invés dela bancar, retrucar, de alguma maneira ter algum tipo de desavença, ela dá uma murchada (…) Essa é uma marca desse elenco

Chico Barney

Bárbara Saryne complementa dizendo que o elenco, de maneira geral, quer ser consolado o tempo inteiro.

Eles esquecem que o conflito é essencial para esse jogo. As pessoas não te compreenderem é o que faz você ter história, é o que faz você ter torcida, é o que faz o público te compreender e torcer por você para querer fazer justiça

Bárbara Saryne

