Detetive de Nova York causa polêmica ao dançar de biquíni em clip de rapper

A policial Melissa Mercado viralizou nas redes sociais ao ser descoberta dançando de biquíni no clipe "Doin That", do rapper S-Quire.

O que aconteceu

Melissa integra a equipe de vítimas especiais da polícia de Nova York. De acordo com o jornal The New York Post, ela trabalha há sete anos na corporação e é respeitada por seus colegas por "fazer boas prisões", entre outras qualidades.

A presença dela no vídeo dividiu opiniões entre os companheiros de trabalho de Melissa. "Não tenho palavras", afirmou um detetive ao mesmo veículo, deixando claro seu incômodo com a situação. Outros, na contrapartida, não veem o menor problema na 'renda extra' da agente. "O que ela está fazendo não tem nada a ver com ela como funcionária, como detetive de Nova York. Ela não está usando nada do departamento. Nada no vídeo diz que ela é uma detetive", ponderou uma fonte do sindicato da polícia.

S-Quire chegou a comentar o caso, afirmando desconhecer até então que Melissa era policial. "Acho que ela pensou que o vídeo não iria a lugar nenhum. Eu não sabia o que ela fazia para viver. Isso é interessante. Estou meio que impressionado."