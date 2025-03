Diretor de 'Anora' é acusado de plagiar história do filme que venceu Oscar

Sean Baker, diretor de "Anora", foi acusado de plagiar o roteiro do filme que levou cinco estatuetas do Oscar 2025, no último domingo (2), inclusive em três das principais categorias da premiação, além de roteiro original.

O que aconteceu

Baker foi acusado publicamente de plagiar uma história criada em 2015. Por meio da rede social Bluesky, uma mulher identificada como Emily Warfield afirma que o filme protagonizado por Mikey Madison usou como principal referência o projeto "The Skill Set", idealizado por Alana Massey.

Projeto supostamente plagiado por Baker fala sobre "amizades, vingança e trabalho sexual", segundo Warfield. Conforme a denúncia, o projeto foi apresentador a Sean em 2016, para que ele opinasse sobre o roteiro, mas a ideia não teve prosseguimento devido a falta de recursos financeiros.

Warfield diz que chegou a participar da gravação de um piloto do filme e afirma que o diretor de "Anora" plagiou "The Skill Set". "Ele roubou os personagens, o cenário, os temas e o tom de uma pequena produção feita por trabalhadores do sexo da qual participei e que foi compartilhada com ele para pedir seu conselho", publicou.

Para ela, o fato de Sean ter "plagiado descaradamente" a história criada por Alana Massey mostra que ele "realmente acha que a gente não era nada". Até o momento, Massey não se manifestou sobre o suposto plágio de sua obra, mas em postagem de 2016, ela divulgou um piloto de sua obra, que não foi concluída.

Sean Baker e a produção de "Anora" não se pronunciaram sobre a acusação de plágio. "Anora" foi o grande vencedor do Oscar 2025 ao levar as estatuetas de melhor filme, melhor diretor para Baker, melhor atriz para Mikey Madison, melhor roteiro original e melhor edição.