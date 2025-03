Oscar, festa nos EUA e Carnaval: a vida de Bruna Marquezine após separação

Bruna Marquezine, 29, está aproveitando a vida de solteira. A atriz marcou presença no Oscar, curtiu a festa pós-cerimônia promovida pela revista Vanity Fair e ainda encontrou tempo para assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Famosa surpreendeu os brasileiros ao aparecer no tapete vermelho da maior premiação do cinema. A artista, que estrelou "Besouro Azul", revelou em entrevista à TNT que foi convidada diretamente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas —organizadora da cerimônia.

Estar cercada por pessoas que me inspiram profundamente e ver meu País, nossa cultura, nossas histórias e artistas receberem o reconhecimento que merecem encheu meu coração de gratidão, amor e esperança. Marquezine

Bruna Marquezine no tapete vermelho do Oscar Imagem: Monica Schipper/Getty Images)

Além de agradecer à Academia pelo convite, a atriz também fez um elogio especial à estilista Donatella Versace e à equipe da grife, responsáveis pelo vestido usado para a ocasião. "Obrigada por fazerem meu vestido dos sonhos. A peça mais linda que já usei", publicou no Instagram.

Do Oscar ao Rio

Bruna Marquezine deixou a Sapucaí já com o céu claro Imagem: Divulgação/Brazil News

Ela prestigiou a terceira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, logo após retornar da cerimônia do Oscar. A famosa só deixou a Sapucaí com o céu já claro, cercada por seguranças e amigos.

Depois do desfile, ela ainda curtiu um show de funk no Camarote N1. Apesar das muitas horas de festa, ela foi fotografada com a produção de beleza "intacta" no final do evento.

Marquezine apostou em top de biquíni para curtir a noite, evidenciando a barriga trincada. A peça, no estilo cortininha, era preta com aplicações de lantejoulas.

Separação

Bruna Marquezine e João Guilherme Imagem: Reprodução/Instagram

Bruna e João Guilherme anunciaram o fim do namoro no dia 19 de fevereiro. Eles disseram, por meio de nota, que o término aconteceu de forma amigável.

Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro.

João e Bruna se aproximaram em 2023, quando surgiram os primeiros rumores sobre o romance entre os dois. No entanto, os atores só assumiram o relacionamento publicamente em agosto de 2024.