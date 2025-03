'BBB 25': Antes de beijo com Thamiris, mãe de João Gabriel elogiou 'nora' fora da casa

A relação entre João Gabriel e Thamiris no BBB 25 movimentou o jogo, mas fora do reality o brother já tinha alguém especial. Antes do beijo entre os dois, sua mãe, Marcia Siqueira, elogiou a jovem com quem ele se relacionava fora da casa e falou sobre a postura do filho no programa.

Em entrevista exclusiva ao Gshow, Marcia afirmou que o affair de João Gabriel acompanhava o programa e que os dois tinham uma relação baseada em confiança. "Desde o início do programa, todos os brothers souberam desse relacionamento. Eles têm uma boa relação, conversaram muito antes dele entrar", declarou.

Ela também garantiu que a jovem não se preocupava com a aproximação do brother com outras sisters. "Ela está tranquila quanto ao comportamento do João Gabriel na casa", disse.

Mãe descartava romance com Thamiris

Apesar da proximidade entre os dois no jogo, Marcia não via chances de um romance se formar. "Acho bonitinho, mas não vai rolar beijo nem namoro. Eles são apenas amigos", afirmou.

A mãe do brother também comentou sobre a relação afetuosa dele dentro da casa e explicou que esse comportamento sempre fez parte de sua personalidade. "Eles sempre foram assim. Desde pequenos, tinham esse carinho com a mãe, a irmã, as tias e os primos. Não é carência, é simplesmente o jeito deles", disse.

Thamiris fala sobre o beijo

Na tarde desta quinta-feira, 6, durante uma conversa com Vitória Strada e Gracyanne Barbosa, Thamiris falou sobre o beijo e brincou sobre a situação: "Então tudo bem, não casei com ninguém, foi só um beijo".

A declaração arrancou risadas das sisters, e Thamiris resumiu como se sentia sobre o momento: "Foi legal", sem se aprofundar no futuro da relação com João Gabriel no jogo.