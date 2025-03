Chico: Globo é 'Deus' no BBB? Não sei, mas sou a favor da manipulação

Quem acompanha o BBB 25 de perto percebeu que, nos últimos dias, os participantes têm citado muito Deus em conversas diversas. No entanto, o público apontou a possibilidade disso ser um código para falar sobre conversas com a produção. Este foi um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (6).

Uma das falas que acendeu um alerta para o público que acompanha o reality foi feita por Vitória Strada. Ela disse que "Deus conversou com ela no confessionário". Gracyanne Barbosa também disse que recebeu um "conselho divino" sobre quem votará no próximo Paredão.

Chico Barney opina que, essa suposta interferência que a Globo dá no jogo falando com os brothers no confessionário, não é um boato exclusivo desta edição. "A gente não tem como confirmar ou negar essas ilações do público. É uma sensação recorrente". Para o colunista do UOL, inclusive, é uma atitude que a produção deveria ter mesmo.

É um programa que serve ao entretenimento (…) Eu não posso dizer se há ou não há manipulação. O que eu posso garantir para vocês é que eu sou 100% a favor da manipulação em todo tipo de reality show, de confinamento ou não

Chico Barney

