Dantinhas: BBB deveria copiar fórmula de punições de A Fazenda

Guilherme e Vinícius estão cumprindo um castigo como consequência da escolha de Thamiris em escolher para si uma parte do prêmio do BBB 25. Os dois estão sendo obrigados a morar do lado de fora da casa do reality, tendo acesso apenas ao banheiro privado quando necessário. Este foi um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (6),

Durante o dia, tanto Guilherme quanto Vinícius reclamaram de estarem nessa posição. Eles também não gostaram da comida oferecida pela produção enquanto cumprem o castigo.

Lucas Schueng, convidado do Central, diz que este tipo de dinâmica era o que o público estava esperando do BBB e que pode movimentar o jogo, criando novos conflitos —especialmente entre Vinicius e Maike.

Acho que já demorou para o programa fazer esse tipo de dinâmica, que era algo que a gente pedia há muito tempo: punições. É algo que acontece lá na Fazenda, que quando alguém comete um erro, tem essas punições de ficar sem piscina, sem academia.

Lucas Schueng

Dantinhas concorda que as punições do BBB são brandas, como a perda de estalecas, quando comparadas com o que o reality da Record faz com seus confinados.

Na Fazenda é muito mais divertido. A pessoa leva uma punição e já tem uma consequência na hora. Eu adoraria ver isso no Big Brother. 'Ah, fez uma besteira? Não sei quantas horas sem piscina'.

Dantinhas

