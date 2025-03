BBB: João Gabriel questiona atitude de Aline e acusa sister de 'sabonetar'

João Gabriel chamou Aline para conversar após os dois terem alguns atritos dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O goiano questionou Aline sobre sua reação durante a dinâmica do Sincerão que expôs participantes que falaram mal dela pelas costas. Para o brother, Aline se mostrou pronta para o embate ao ouvir os áudios, mas relevou quando viu que a autora era Gracyanne Barbosa. João Gabriel disse acreditar que, se as críticas expostas tivessem vindo dele, de seu irmão, de Renata ou Eva, Aline teria rebatido com mais rispidez, o que a baiana negou.

Aline: "Eu já havia perguntado pra ela antes, ela negou e, depois, apareceu o vídeo ali. [E eu falei] Que, dentro do jogo, eu esperava surpreender ela, já que ela era uma jogadora ruim. Eu não vi motivo para ofender, aumentar tom de voz, entrar em uma discussão. Não fazia sentido. Assim como a fala que você teve para mim, eu também não disse nada demais. Eu poderia ter te falado algo à flor da pele, mas não falei. Falei que era irrelevante a sua opinião".

João Gabriel contou que viu o comportamento de Aline como alguém que fugiu de um embate.

João Gabriel: "A sua fala, pra mim, foi uma questão de sabonetar. 'Vou provar para ela que meu jogo não é esse'. Ela não é sua aliada".

Aline: "Não é provar. Eu espero que eu possa provar pra ela. Não é provar pra ela porque eu tenho essa necessidade. Naturalmente, no decorrer do jogo, isso vai ficar provado para ela".

João Gabriel: "Beleza, mas no meu ponto de vista, aqui não tem que provar nada para ninguém, porque eu faço meu jogo do jeito que acho coerente".

Aline: "O que eu quis dizer foi uma forma mais sucinta de falar: ela vai se surpreender. Na verdade, eu acredito que já tenha sido [provado], eu não sei por que ela tem essa opinião. Então, pra mim, é algo que também não vai fazer muita diferença. Pra mim, seria um gasto de energia desnecessário tanto dizer algo para além do clima pra você ou pra ela. Não foram falas de pessoas que eu não esperava. Eu não fui surpreendida, então não gerou em mim uma decepção, uma frustração. Pelo contrário, foi uma confirmação. Eu fiquei muito mais aliviada de ter certeza que não errei nos meus chutes do que se fosse uma pessoa que eu não esperava. Talvez isso me irritasse mais".

Por fim, João Gabriel pediu desculpas por já ter levantado a voz para Aline. Ele reafirmou que não compactua com violência à mulher.

