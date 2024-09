Kamila Simioni mostra sobrinha que foi baleada voltando a caminhar

Kamila Simioni, 38, festejou a evolução do quadro clínico de sua sobrinha, Valentina Simioni, 14, baleada na quarta-feira (18) com um tiro de fuzil.

O que aconteceu

A ex-Fazenda compartilhou um vídeo em que Valentina, ainda hospitalizada, dá seus primeiros passos com a ajuda de uma enfermeira.

Na legenda do post, Kamila agradeceu a todos os profissionais engajados na recuperação de sua sobrinha. "Obrigada, enfermeiras, médicos, fisioterapeutas, obrigada a toda a equipe do hospital. Sem palavras. Vocês estarão sempre nas orações da minha família", disse a famosa, nos stories de seu Instagram.

Valentina passou por uma cirurgia de emergência assim que deu entrada no hospital. Ela estava acompanhada do pai, Michel Simioni, quando o carro dele entrou por engano na comunidade Baixa do Sapateiro, no complexo da Maré, e foi alvejado por tiros.