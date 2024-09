K-pop: Yeonjun faz seu debut solo, Hwasa e P1harmony retornam

Chegamos na sexta-feira, e com ela o nosso já tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no whatsapp para ficar sempre por dentro de tudo, e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

Setembro é realmente um mês abençoado no K-pop. Han Jisung fez 24 anos dia 14! Parabéns para ele por existir e ser essa pessoa incrível que ele é!

Rolou a nossa live do canal Universo K-pop junto com a HIT Magazine e falamos sobre os solistas do K-pop que estão fazendo sucesso. Perdeu? Veja aqui:

O show do Dreamcatcher foi o mais barulhento que já cobri. Achei que o camarote fosse cair. O evento estava lotado e foi um sucesso enorme. Confira a matéria que rolou na fila com os fãs aqui e a crítica aqui.

Saiu o trailer do 12º mini álbum do Seventeen. "Spill The Feels" chegou prometendo (e com Xu Minghao sem camisa)Veja aqui:

Recentemente, a "novela" envolvendo Min Hee-jin, HYBE, Ador e Source Music ganhou capítulos complicados e tensos, mostrando que a história ainda vai gerar MUITO caos na indústria. Leia mais sobre.

As Babymonster são capa da edição de novembro da revista japonesa ViVi e estão lindíssimas.

Armys, marquem no calendário: falta menos de um mês pro Hobi (jhooooooope) acabar seu serviço militar obrigatório!

VOCES TAO ENTENDENDO QUE EM MENOS DE 1 MÊS VAMOS TER NOSSO HOBI EM CASA EM MENOS DE 1 MES VAMOS TER 2 DELES EM CASA



Até a Galinha Pintadinha e seus amigos estão "CRAZY" com o novo single do LE SSERAFIM

Só os anjos virtuaisi no show do ARTMS em São Paulo. Leia a crítica do show inédito do grupo que rolou em São Paulo aqui

Stays, as fotos OT8 dos SKZ pra Rolling Stone UK ficaram lindas demais e não conseguimos escolher a melhor.

E finalmente temos o solo do Yeonjun entre nós. "GGUM" é um acontecimento! Veja aqui:

Hwa-sa (Mamamoo) também retornou com seu segundo álbum e o single "Na". Chiquérrima em Paris. Veja aqui o MV:

Vários idols estão em Milão, e Sunoo (Enhypen) viralizou por estar belíssimo em evento que aconteceu na loja da Prada.

Jaehyun (NCT 127), um dos embaixadores da Prada, surgiu de cabelo platinado! Combinou demais com ele.

Quem retornou na última madrugada com seu sétimo álbum foi P1Harmony. Veja o MV do single principal, "Sad Song":

Finalmente saíram várias fotos e vídeos de Kim Seokjin no ensaio dele para Vogue Korea. O nível de beleza do querido é surreal. Realmente worldwide handsome.