A Fazenda: Sacha ouve Fernando chamá-lo de 'narcisista, um verminho'

Nesta sexta-feira (20), Fernando conversava com Suelen, Fernanda e Flora sobre estar incomodado com as falas de Sacha Bali.

O que aconteceu

"Ele é um verminho que entra na orelha dos outros e corrói o cérebro de todo mundo", dispara o chef de cozinha em resposta a Fernanda dizer que Sacha 'está no ouvido de todo mundo'.

"Eu tô dando minha cara à tapa, ele tava lá, no ouvido da Babi", completa Fernanda.

No momento, Sacha entra no quarto e ouve o comentário de Fernando: "Eu? Eu corrôo o cérebro de todo mundo?"

Fernando sustenta a fala e diz que não quer conversar com o ator. "Quem faz esse tipo de coisa não é transparente, acabou já."

Sacha tentou conversar com o ex-Masterchef, dizendo que tentou apenas dar um conselho. O ator havia dito anteriormente para Fernando que o público poderia não gostar das bricadeiras que ele tem feito com Gui Vieira.

"Não, você falou do público. Já definiu pelo público. Já anotei, amanhã eu penso", respondeu o cozinheiro.

"Fê, eu não defini pelo público. Falei que eu acho que o público pode não gostar disso, que o público pode não interpretar de uma forma legal", argumenta o ator. "Eu quis te dar um conselho. Do mesmo jeito que eu gostaria que as pessoas me dessem um toque, eu faço isso com as pessoas que gosto. Fico triste de você pensar isso. Eu te peço desculpas."

Depois da conversa, Gui tentou interceder por Sacha, tentando selar a paz entre os peões. "Você tá tentando defender a pessoa aqui pra mim, você não é Ave Maria", disparou Fernando.

"Se tiver um apontamento hoje, a cobra da casa é o Sacha. Para mim ele é narcisista, esse cara é doido. Eu conheço esse tipo de gente de longe. Mas fica aí, depois vai falar: 'Você me avisou.' Tá comprando briga que nem é sua", completa Fernando.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Resultado parcial Total de 57857 votos 0,18% Babi Muniz 29,57% Camila Moura 4,36% Fernanda Campos 0,11% Fernando Presto 0,36% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,78% Gilson de Oliveira 1,94% Gui Vieira 0,75% Juninho Bill 1,25% Júlia Simoura 0,07% Luana Targino 2,03% Larissa Tomásia 56,05% Raquel Brito 0,12% Sacha Bali 1,27% Sidney Sampaio 0,08% Suelen Gervásio 0,07% Vanessa Carvalho 0,16% Yuri Bonotto 0,16% Zaac 0,55% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 57857 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso