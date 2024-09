'Perdeu para o viado': Fernando critica Sacha após prova de imunidade

Na madrugada desta sexta-feira (20), Fernando conversava com Flora, Raquel e Yuri sobre sua vitória na última prova. Os peões da baia e do paiol disputaram quatro imunidades e os perdedores iriam direto para a baia.

O que aconteceu

Na disputa, Gizelly Bicalho e Caue Fantin, que estavam no paiol, venceram a competição e seguiram direto para a sede. Sidney Sampaio e Fernando Presto conseguiram as outras imunidades e saíram da baia imunes.

Vivi Fernandes e Albert Bressan, que estavam no paiol, seguiram para a baia ao lado de Sacha Bali e Gui Vieira. O chef de cozinha disse que o ator não demonstrou estar feliz por sua vitória.

Fernando: "Sabe o que acho que foi? O gatilho de tudo foi perder para o viado na prova. Ele não gostou do viado ser imunizado e ele não. É muito triste pra um hétero. Quando um hétero top padrão perde para um viado na prova, e um é imunizado e ele não, é muito triste."

Flora e Raquel que ouviam Fernando respondem que não concordavam com sua opinião. Yuri sugere que o ex-Masterchef converse com o ator.

"Fala para ele esperar sentado", dispara Fernando. "Depois pergunta por que só colocam ele em papel de vilão. A energia dele vibra o quê?", finaliza.

