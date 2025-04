BBB 25: Vitória Strada critica discurso de João Pedro: 'Encasquetou comigo'

Durante a Pool Party do BBB 25, Vitória Strada criticou o discurso de indicação de João Pedro.

O que aconteceu

A atriz não aceitou a justificativa do Líder ao colocá-la no Paredão. "Ontem, quando o João Pedro falou 'porque ela é meu embate direto' me deu vontade de dizer: 'porque você que quis, né?'. Porque eu nunca procurei absolutamente nada com ele desde o início", comentou Vitória, em conversa com Diego Hypolito.

Foi, tipo assim, ele encasquetou comigo e eu devolvi. É muito louco como tem coisas que se formam aqui e você vai esquentando, também para no final não se comprometer com outras pessoas, sabe?, pontuou.

O ginasta opina sobre o assunto. "Não tem jeito, nós fomos os escolhidos deles. Não tem muito o que fazer", disse o brother.

Vitória enfrenta Vinícius e Renata no Paredão.

