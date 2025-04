'Nunca tinha falado não': Rafael Cardoso diz por que decidiu deixar a Globo

Rafael Cardoso, 39, decidiu deixar à TV Globo no início de 2024 e não tem nenhum arrependimento da decisão. O ator, que atuou na trama Terra e Paixão e recusou papel em Amor Perfeito, diz que a batalha contra depressão e as drogas o impedia de tomar a decisão de sair da emissora carioca.

O que aconteceu

Decisão de não seguir na Globo foi tomada após o artista entender que já estava perdendo o controle de si mesmo. "Já não estava bem, né? Já estava num processo de depressão profundo, num processo em que eu estava aumentando o meu consumo de droga", disse ele, em entrevista à TV Leo Dias.

Então, não ia ter como eu segurar um personagem, não tinha estrutura, estava abalado com um monte de coisa. Nós conversamos e foi quando falei que era melhor [sair]. Eu devia ter dito outros 'nãos' lá. Eu nunca tinha falado um não [à Globo].

Cardoso trabalhou na Globo por dez anos e marcou seu nome em novelas como O Profeta, Ti ti ti, Além do Tempo, Sol Nascente, O Outro Lado do Paraíso e, por último, Terra e Paixão. A dedicação aos trabalhos no canal, segundo ele, o impediram de viver a vida.

Eu deixei de viver muita coisa porque eu foquei no trabalho. Quando você foca assim, você esconde sentimentos, esconde o que está passando. Eu fiz muito isso, para não pensar nos meus problemas da vida, familiares, traumas... Em vez de resolver, joga.

Sem papas na língua, ele elencou a novela Sol Nascente como uma das piores em que trabalhou na Globo. "Novela fraquíssima, fraca! Putz, estou lembrando aqui... uma bosta!."