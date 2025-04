'Jeito pra dar a roda'? Famosos chocaram Laura Muller com dúvidas de sexo

Há três anos, Laura Muller decidiu trocar a vida de famosa contratada pela Globo para ter uma vida de paz e tranquilidade na zona rural de Minas Gerais ao lado do namorado e seus pets. A sexóloga ficou marcada na história da TV por ter um quadro entre 2007 a 2022 onde sanou dúvidas sobre sexualidade de jovens, adultos e muitas celebridades.

Famosos como Tiago Iorc, Simaria Mendes, Fabíula Nascimento, Karol Conka, entre outras celebridades, não ficaram intimidados em expor suas questões com o sexo. Eles aproveitaram a presença da especialista em sexualidade no programa de Serginho Groisman e fizeram perguntas que muitos não tiveram coragem.

Jeito para dar a roda? Cio masculino? Splash lista as perguntas que chocaram Laura Muller nos seus tempos de TV Globo.

Jeitinho para "dar a roda"

Em 2017, a cantora Simone Mendes surpreendeu a sexóloga Laura Muller, o público e toda a internet com pergunta sobre sexo anal. "Tinha o sonho de conhecer essa mulher. Tenho muitas dúvidas. Muitas pessoas querem saber: tem algum jeito que facilite a gente dar a roda?".

Após cair na risada com a questão curiosa, Laura começou a responder que havia, sim, uma técnica para facilitar o sexo anal, e foi interrompida por Simone. "Mentira, colega, passe em nome de Jesus. Para ver se agrada em casa mais um pouco", brincou a cantora.

Laura, então, tratou de dividir a explicação com a cantora e o público. "A penetração tem que acontecer na hora em que a excitação esteja em alta. A ideia é não começar logo de cara nessa prática."

"Vibrador vicia?"

Fabíula Nascimento, 46, não se intimidou com a presença de câmeras e plateia. Sem papas na língua, ela falou abertamente sobre suas preferências sexuais, em 2015.

Agora, aquela pergunta: 'Vibrador vicia?'. Sim, porque [o vibrador] faz o que ninguém faz, me desculpem os meninos. O vibrador faz mágica, é o máximo, e acho que todo mundo deveria ter um em casa.

Fabula Nascimento

Ao responder à pergunta, Laura Muller explicou que usar vibrador ajuda a dar uma estimulação na mulher ou no homem, mas que não necessariamente irá viciar. "É uma forma de sentir prazer sozinha. Agora, quando a pessoa está a dois, é um outro tipo de prática, que envolve o toque, o abraço e o afeto. O vibrador não vicia e também não exclui a prática a dois", disse Laura.

Fabíula Nascimento em participação no Altas Horas Imagem: Reprodução/TV Globo

Sexo a três na imaginação

Ainda em 2017, Maria Ribeiro deixou a amiga Carolina Dieckmann sem graça com uma pergunta picante a Laura Muller. No quadro, a artista quis tirar uma dúvida sobre fantasias sexuais.

"Tem problema a gente usar algumas pessoas, de vez em quando, para você se relacionar com o seu próprio parceiro ou com sua parceira... Você ficar pensando em outras pessoas?", indagou ela. "Na imaginação?", questionou Laura Muller.

É. Tem problema ou a gente consegue usar? Porque aí você dá uma variada maior. Às vezes você tá envolvida ali com o rapaz da novela, aquilo ali vai, né? Aí eu queria saber se tem problema.

Maria Ribeiro

Depois da explicação de Laura sobre o tema, Maria Ribeiro disse, aos risos, que iria falar para a "amiga" que não havia problema criar fantasias sexuais para apimentar a relação. Carolina, chocada, tratou de acabar com o assunto: "Olha a situação que a Maria me colocou, gente."

Maria Ribeiro entrega amiga Carolina em quadro de sexo Imagem: Divulgação/TV Globo

Topete duro?

Wanessa, 42, causou espanto em Laura Muller ao questioná-la se o efeito do esperma seria o mesmo que o de uma pomada para cabelo. "É um ótimo fixador de cabelo. É tipo pomada", garantiu a cantora, em conversa com a sexóloga, em 2017.

Eu não testei, mas conheço uma amiga que testou (...) É que essa amiga estava lá, fez [sexo], aí no fim passou a mão no cabelo. Depois viu que estava com um topete!

Wanessa

Laura não conseguiu esconder o choque e apenas riu da afirmação da cantora. No entanto, ela garantiu se tratar de um super mito e que esperma é para se deixar dentro da camisinha.

Wanessa espantou o público com a história de esperma no cabelo Imagem: Reprodução/Youtube

Sexo antes do jogo pode?

Laura não é vítima apenas de curiosidades aleatórias sobre sexo. Em 2015, Luis Fabiano, na época atleta do São Paulo, tinha uma dúvida que envolvia diretamente sua carreira e quis saber da especialista se "sexo antes do jogo atrapalha?".

Ela respondeu que depende do tipo de sexo praticado: "Dá pra fazer, sim, depende aí de como a pessoa se sente, de como é a intensidade desse sexo. Se for ali num maior tempão, 1 hora transando, aí pode ser complicado, mas se for uma coisa mais rápida, de troca do casal, aí pode ser uma coisa mais bacana e dar mais energia."

Luis Fabiano, ex-jogador do São Paulo, tirou dúvida de sexo no Altas Horas Imagem: Friedemann Vogel/Getty Images

Cio masculino?

Tiago Iorc, 39, também já teve sua chance de surpreender a sexóloga, quando a questionou sobre a existência de um cio masculino. O artista explicou que "sofria" com momentos de muito desejo sexual e outros em que não dava tanta importância.

Deixa eu te explicar. Eu sinto que às vezes estou no cio. E outras vezes... É esporádico. Uma semana sim, uma semana não, uma semana fora do cio. O que acontece?

Tiago Iorc, em participação no Altas Horas, em 2017

Laura Muller, então, explicou que não existe cio fora do reino animal. "Uma coisa biológica como cio a gente não tem, é mais para o mundo animal. "O sexo é muito motivado pelo emocional da gente, provavelmente você pode ter uma base, um abstrato emocional. O que pode ocorrer é que tem semana que você está mais à vontade, fazendo coisas mais prazerosas. Aí abre espaço para sentir mais prazer e ficar mais gostoso. E isso pode coincidir com o momento da vida."

Boca na flor

Quem também já mandou a real na presença de Laura Muller foi a cantora Karol Conka. "Por que alguns meninos não gostam de pôr a boquinha na flor? Explica pra eles que é normal. Que a vagina é normal, igual ao pênis", afirmou a artista, em participação no "Altas Horas", em 2017.

Quando Laura começou a dizer que é importante usar camisinha feminina, Karol cortou: "Já era, então. Eu acho a camisinha feminina muito feia. O cara vê aquilo e diz: 'A sacola de lixo parou aqui'".

A explicação da sexóloga não deixou a rapper empolgada. "É complicado. Para fazer certinho, teria que usar camisinha no homem e na mulher. Mas o principal é: por que não fazer essa troca entre homem e mulher? O sexo é uma troca."