Triste, Daniele responde sobre conversa com Gracyanne: 'Tentando entender'

Daniele Hypolito revelou o "status" de sua amizade com Gracyanne Barbosa, ex-colega de confinamento no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Daniele e Gracyanne dividiram bons momentos dentro do reality show, mas a ginasta se surpreendeu ao ser eliminada e assistir às falas controversas da então amiga. Assim que deixou o BBB, ela foi apresentada a alguns cortes em que foi "excluída" de uma conversa e considerada opção de voto pelo grupo de Gracyanne.

A influenciadora, por sua vez, disse que a amizade entre as duas foi "muito verdadeira". Ela reconheceu que "errou", mas disse que não foi "falsa" com Daniele.

A Splash, Daniele diz que ainda não conversou com Gracyanne desde que saiu do reality, no último dia 6. "Ainda não tivemos uma conversa, e, no momento, não sinto que seja a hora certa para isso", contou.

Estou tentando entender tudo o que aconteceu e o que me mostraram, mas também não senti necessidade de ver algumas coisas ainda. Algumas atitudes e palavras me afetaram profundamente, me deixando triste e decepcionada. Daniele Hypolito

