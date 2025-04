No Dia do Beijo, relembre os beijos mais famosos dos filmes e séries

Hoje, se comemora o Dia Internacional do Beijo. Para marcar a data, relembre alguns dos beijos mais famosos da ficção:

Mary Jane e Peter Parker, de 'Homem-Aranha' (2002)

Beijo de Peter Parker e Mary Jane em 'Homem-Aranha' (2002) Imagem: Reprodução

No primeiro filme do super-herói, Tobey Maguire e Kirsten Dunst protagonizaram o que se tornou um dos beijos mais icônicos da história. A cena ficou tão famosa que virou referência em outras obras, como a série "O.C.: Um Estranho no Paraíso".

Niko e Félix, em 'Amor à Vida' (2014)

Beijo de Félix e Niko em 'Amor à Vida' Imagem: Instagram/Reprodução

O primeiro beijo entre homens numa novela foi um dos momentos mais aguardados da televisão brasileira. Thiago Fragoso e Mateus Solano gravaram três versões diferentes: um beijão, o beijo seguido de selinho (que foi ao ar) e uma cena em que os dois trocam carícias, sem encostar os lábios.

Jack e Rose, em 'Titanic' (1997)

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em 'Titanic' Imagem: Reprodução

Outra cena que virou referência de romance: Jack (Leo DiCaprio) leva Rose (Kate Winslet) até a proa do Titanic, onde a personagem abre os braços e experimenta a liberdade pela primeira vez. Então, Rose vira o rosto e dá um beijo em Jack, que segura sua cintura.

Molly e Sam, em 'Ghost - Do Outro Lado da Vida' (1990)

Demi Moore e Patrick Swayze em 'Ghost - Do Outro Lado da Vida' Imagem: Reprodução

A cerâmica nunca mais foi a mesma após esse beijão de Demi Moore e Patrick Swayze! A cena se passa no início do filme, antes da tragédia que muda a vida de Molly e Sam, e já estabelece a paixão entre os personagens. "Lembro que, nos ensaios, foi tão sexy que até Patrick e Demi ficaram um pouco envergonhados", contou o diretor Jerry Zucker nos comentários do DVD do filme.

'A Dama e o Vagabundo' (1955)

Imagem: Reprodução/MTV

Sim, o beijo entre dois cachorros de animação está na lista. Neste clássico da Disney, os personagens estão dividindo um prato de macarrão e, sem querer, pegam o mesmo pedaço de espaguete. Todos sabemos o que acontece depois: eles continuam comendo e, quando percebem, estão se beijando.