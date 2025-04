Diego Hypolito comenta carreira: 'Me descredibilizaram na ginástica'

Durante a festa no BBB 25, Diego Hypolito recorda momentos de sua carreira na ginástica.

O que aconteceu

O atleta contou para Guilherme que tem tido um sonho com frequência. Nesses sonhos, ele ainda é atleta e está se afastando da equipe e construindo novos laços no esporte.

Diego diz ainda não entender o significado do sonho e o pernambucano o aconselha a pensar que sonhos podem não ser literais.

Nesse momento, o ginasta recordou uma reviravolta em sua trajetória no esporte. "Eu tive uma situação na minha carreira, que umas pessoas que eu acreditei minha vida inteira me deram as costas, de certa forma. Me descredibilizaram na ginástica. E o que me fez abrilhantar minha carreira no final, nem foi uma pessoa que eu tinha contato", declarou.

Era a pessoa que eu menos esperava na minha vida, porque eu nunca tinha tido laços como treinador, como proximidade, eu tinha admiração. E eu terminei minha carreira sendo medalhista olímpico com ele, com o Marcos , contou Diego Hypolito, mencionando seu treinador na época das Olimpíadas do Rio 2016, Marcos Goto.

Na ocasião, o atleta conquistou a medalha de prata no solo. "Nunca imaginei terminar minha carreira, com medalha olímpica, com ele", concluiu.

