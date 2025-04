The Last of Us: onde assistir e tudo que você precisa saber da 2ª temporada

Acabou a espera! Hoje é dia de estreia da segunda temporada de "The Last Of Us" (Max). Criado em 2023, a produção é inspirada no jogo de videogame homônimo para plataforma Playstation e mostra como é a briga pela sobrevivência de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) nos Estados Unidos após um surto pandêmico deixar o mundo num cenário apocalíptico.

Você se lembra como terminou a primeira temporada da trama? Quem são os novos personagens da segunda temporada? Quem são os nomes que seguem no elenco? Qual será o enredo dos sete episódios da produção?

Pensando em te deixar por dentro, Splash listou os grandes pontos de atenção para você poder curtir a segunda temporada de "The Last Of Us" sem nenhuma dúvida:

Qual é o enredo de "The Last Of Us"?

"The Last Of Us" mostra as consequências de um surto causado pela mutação do fungo cordyceps. A infecção transformou os humanos em criaturas violentas, chamadas de infectados, no ano de 2003.

Depois de 20 anos vivendo em um cenário apocalíptico, o contrabandista Joel Miller recebe a missão de levar a jovem Ellie ao hospital dos vagalumes para uma avaliação. A jovem causa surpresa por não poder ser infectada pelo fungo, e seu DNA pode ser a chave da cura da doença.

Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) encaram natureza em episódio final da 1ª temporada de 'The Last of Us' Imagem: Liane Hentscher/HBO

Como acabou a primeira temporada de "The Last Os Uf"?

Joel cruza os Estados Unidos ao lado de Ellie, enfrenta os infectados mais assustadores e completa sua missão de levá-la ao hospital dos vagalumes. No início, o contrabandista até trata a jovem com desdém, mas acaba desenvolvendo um carinho de pai e filha e não aceita vê-la passar apuros.

Após completar a missão, ele segue no hospital para ter informações dos próximos passos de Ellie e é avisado que ela realmente é imune ao fungo por já ter nascido com o cordyceps no DNA. Considerada a chave da cura, a jovem seria sacrificada em razão do fungo ter se hospedado no cérebro e teria a necessidade de retirá-lo para estudo.

Joel, que carrega forte dor pela morte da filha no início da pandemia, se enfurece com a informação e promove um grande massacre no hospital para salvar a vida de Ellie. Assim, o episódio chega ao fim com a dupla retornando para a comunidade de Tommy, irmão do contrabandista, em Jackson.

Em final de temporada de 'The Last of Us', Joel (Pedro Pascal) resgata Ellie (Bella Ramsey) em decisão arriscada Imagem: Liane Hentscher/HBO

Qual a sinopse da segunda temporada de "The Last Of Us"?

A segunda temporada de "The Last Of Us" mostrará apenas uma parte do segundo título do jogo de videogame. Ou seja, será apresentado aos fãs do jogo/série como está a vida de Joel e Ellie cinco anos após a batalha para fugir com vida do hospital dos vagalumes.

O grupo dos vagalumes vai rever Joel e Ellie na comunidade de Tommy após grande caça pelos Estados Unidos e trarão questionamentos que colocarão os protagonistas em conflito. Afinal, o contrabandista não foi 100% transparente em suas tomadas de decisões e a jovem, que agora já é maior de idade, se revoltará por se sentir enganada.

Neste cenário ainda surge a antagonista Abby na vida deles. Movida com sede de vingança por Joel ter matado o pai dela, Dr. Jerry Anderson, Abby vai mudar os rumos da vida de Ellie na trama. Outros personagens novos como Dina, Isaac e Jesse entrarão em cena para trazer o ar de drama para série.

Kaitlyn Dever interpreta Abby em The Last Of Us 2 Imagem: Divulgação/Max

Elenco da segunda temporada de "The Last Of Us"

Pedro Pascal está de volta como Joel, assim como Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria. A série terá ainda novos nomes como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara também terá uma participação como convidada.

Quantos episódios têm a nova temporada de "The Last Of Us"?

A segunda temporada de "The Last Of Us" trará sete episódios sobre o desenrolar da vida de Joel e Ellie após a batalha no hospital dos vagalumes. Craig Mazin e Neil Druckmann, criadores da série e do jogo, já avisaram que os capítulos não conseguirão abordar tudo o que rolou por completo no segundo título do jogo de videogame.

Antes mesmo da estreia da nova temporada, a Max já anunciou que teremos uma terceira fase de "The Last Of Us" e a história do universo dos games vai chegar completa nas telonas em breve. "Encaramos a segunda temporada com o objetivo de criar algo do qual pudéssemos nos orgulhar. O resultado superou até mesmo nossas metas mais ambiciosas, graças à nossa contínua parceria com a HBO e ao trabalho impecável do nosso elenco e equipe inigualáveis. Estamos ansiosos para continuar a história de "The Last Of Us" na terceira temporada!", celebrou Craig, em comunicado oficial.

Ver 'The Last Of Us' ganhar vida de maneira tão bela e fiel foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira, e sou profundamente grato pelo entusiasmo e apoio esmagadores dos fãs. Grande parte desse sucesso se deve ao meu parceiro no crime, Craig Mazin, à nossa parceria com a HBO e à equipe da PlayStation Productions. Em nome de todos da Naughty Dog, do nosso elenco e da equipe, muito obrigado por nos darem essa oportunidade. Estamos empolgados.

Neil Druckmann

Pedro Pascal interpreta Joel em The Last Of Us 2 Imagem: Divulgação/Max

Como assistir a segunda temporada de "The Last Of Us"?

Os episódios de "The Last Of Us" serão lançados semanalmente aos domingos, a partir das 22h (de Brasília), da HBO. Os capítulos dublados serão disponibilizados na plataforma de streaming após a exibição da série ao vivo.

"The Last Of Us" é escrita e produzida executivamente por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e tem produção executiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. As empresas produtoras são PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.