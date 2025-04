BBB 25: parcial mostra eliminação de brother em Paredão

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Em nova parcial da enquete, Vinícius aparece como o próximo eliminado do BBB 25.

O que aconteceu

Em novo balanço feito às 5h, o brother aparecia na frente. O baiano contava com 54,58% das intenções de voto.

Logo atrás, com 42,4%, vem Renata.

Por fim, sem grandes preocupações, está Vitória Strada. A atriz recebeu 3,02%.

Um dos confinados deixará o programa na noite de hoje, após o 'Fantástico'.

