Eliezer desabafa após polêmica com Legendários: 'Não deboche da fé'

Eliezer, 35, desabafou e chorou após críticas por viagem com Legendários, grupo cristão que promete transformar famílias.

O que aconteceu

O ex-BBB, emocionado, se pronunciou no Instagram sobre as críticas na internet. "Fé não se explica, eu não tenho que dar um posicionamento. O único posicionamento que eu tenho está aqui do lado do meu quarto, dentro do berço, vivo, com saúde".

Eliezer também relembrou a internação do filho mais novo, Ravi. "Seis meses atrás nós estávamos dentro de um hospital, a gente não sabia quando sairia e nem quando ele sairia de lá. Para muitos pode ser sorte, coincidência, mas pra mim é Deus. Quando eu subi a montanha, no meu coração, era uma forma de ser grato a Deus por ter salvado meu filho".

Além do filho, o influenciador detalhou os problemas de saúde que viveu com Viih Tube. "A Viih ficou por 17 minutos tendo uma hemorragia e ela está viva, está bem, eu fiz um cateterismo de emergência e estou bem, meu filho ficou 19 dias internado e ele está bem. Eu desejo no fundo do meu coração que ninguém nunca passe por isso".

Eliezer ainda rebateu as críticas sobre sua fé. "A minha fé é condicionada a Deus. Quem está colocando a religião nisso para deslegitimar a minha fé são vocês. Deus salvou o meu filho, não foi a igreja, não foi o pastor ou a religião".