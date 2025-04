Thales Bretas vai a exposição sobre Paulo Gustavo com os filhos

Thales Bretas levou os filhos, Gael e Romeo, para a exposição que homenageia Paulo Gustavo. O ator, que também é pai das crianças, morreu em 2021 em decorrência da Covid-19.

O que aconteceu

A exposição acontece no Museu de Arte Contemporânea em Niterói, no Rio de Janeiro. Chamada "Paulo Gustavo - Rir é um ato de resistência", a exibição relembra a carreira do ator e humorista.

O projeto foi idealizado pela família de Paulo, com a ajuda de Thales. São cinco galerias que narram a trajetória do ator por meio de peças de arte de sua coleção pessoal, figurinos que ele usou, fotografias e a exibição de um curta-metragem.

Para a ocasião, Thales estava vestido todo de preto. O viúvo de Paulo Gustavo vestiu um blazer brilhante, combinando com calça e camiseta pretas.