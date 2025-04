Jade Picon machuca braço e joelho em queda na rua nos EUA: 'Patinei'

Jade Picon, 23, machucou o braço e o joelho após um tropeço na rua, neste sábado (12), em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Ex-participante do BBB 22 (Globo) compartilhou vídeo nas redes sociais contando que sofreu o tombo durante uma caminhada pela rua. "Eu fui correr e patinei, essa é a verdade, no chão, no asfalto."

Nina, amiga de Jade, surge na publicação aos risos com o caso vivido pela atriz. "Gente, por favor, ela caiu, que esticou os dois braços na frente... Ela não olhou para trás para me ver, porque eu já estava cagando de rir."

Jade Picon mostra braço sangrando após tombo Imagem: Divulgação/@jadepicon

Nas filmagens, Jade Picon mostra um corte profundo no braço direito, que aparece sangrando. Ela também mostrou alguns arranhões e marcas no joelho direito.

Para tirar sarro do acontecimento, a ex-BBB escolheu a trilha sonora da música "Era uma vez", de Kell Smith", para mostrar as lesões. Afinal, a canção possui o trecho "é que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido".