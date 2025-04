Jojo x SUS: Ministério da Saúde entra na briga e convoca 'inimiga' Cariúcha

O Ministério de Saúde convocou Cariúcha para defender o SUS. A publicação veio após Jojo Todynho, com quem a apresentadora é brigada, fazer uma série de críticas ao Sistema Único de Saúde.

O que aconteceu

Cariúcha surgiu em uma publicação na página oficial do Ministério da Saúde sem cobrar cachê. "Este post teve a participação orgânica e gratuita da influenciadora Cariúcha. Não houve cachê ou pagamento pelo vídeo. A participação tem o intuito de reforçar e divulgar a importância do SUS", informou o Ministério.

Todo mundo usa SUS, até quem fala mal usa o SUS e nem sabe. [...] O SUS tá em todo lugar. Tá na prevenção, na fiscalização, no cuidado com a saúde, mesmo quando você finge que não vê. [...] O SUS é necessário pra caramba. O SUS é Brasil pra caramba. Cariúcha

O Ministério da Saúde já havia usado um bordão de Cariúcha para rebater as críticas de Jojo Todynho. "Que mico foi esse? Surgiu uma crítica 'todinha' errada ao SUS, mas logo veio a resposta, 'toda natural, bonita pra caramba' e corretíssima'", diz uma publicação no perfil do órgão.

Na última semana, Jojo Todynho afirmou que só defende o SUS quem tem plano de saúde e não precisa usá-lo. "O SUS é o maior sistema integrado de saúde gratuito, que é lindo no papel. Projeto magnífico. Diga para mim, ele funciona? Não", disse a influenciadora, em vídeo postado nas redes sociais.

Jojo Todynho e Cariúcha são brigadas há anos

Cariúcha diz que a rixa entre as duas começou quando Jojo negou uma entrevista a ela. "Sim, nós somos [brigadas]. Ela não lembra, mas quando era repórter ela super me ignorou, eu queria entrevistá-la, e aí começou minha [briga] com ela".

Em 2023, Cariúcha acusou Jojo Todynho de homofobia e de "comprar" o então namorado com presentes caros. Ela também disse que Jojo teria causado uma briga entre Anitta e Pabllo Vittar.

Jojo Todynho chamou Cariúcha de "ratazana de esgoto". "Você é f*dida! Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo, minha fã! Você não vai chegar ao meu patamar nunca! Nem para entrar em um reality você serve! O dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Bota na tua cabeça que tu é ratazana de esgoto. Nem para p*ta você serve", disse.

Naquele ano, Jojo também criticou a escalação de Cariúcha para A Fazenda. "Foi para o reality para ser estereotipada com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta. Que é favelada, sem conteúdo, tudo que é de ruim, eles querem envolver pessoas pretas. E a Cariúcha, burra, que me dá um ódio, foi para reafirmar isso", afirmou.

Recentemente, Cariúcha disse que "perdoa" Jojo Todynho. "Estou em um momento paz e amor, ainda mais depois de passar por isso tudo. Eu a perdoo, perdoo até os meus inimigos".