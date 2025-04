Atriz de 'Volta por Cima' pede papel em 'Vale Tudo': 'Dar na cara de Odete'

A atriz Bia Guedes, 41, se sente realizada ao interpretar a fofoqueira Beth em "Volta por Cima", novela das 19h escrita por Claudia Souto. É a terceira novela dela na Globo — após "Novo Mundo" (2017) e "Joia Rara" (2013).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no Whats

Ela diz sonhar em fazer uma grande vilã e revela inspiração em Odete Roitman, personagem eternizada por Beatriz Segall em 1988 — e vivida por Débora Bloch atualmente. "Me sinto realizada sempre que estou trabalhando. Mas é um fato: quero fazer o clássico, uma vilãzona, daquelas que arma a novela inteira e depois se ferra. Isso é maravilhoso. Deve ser muito difícil lidar com o público, não sei se eu tenho esse discernimento de ser xingada na rua e não chorar. Talvez eu chore um pouco no início, mas eu acho que seria uma vilã meio Odete Roitman".

Já comecei a falar pelos bastidores, eu quero fazer uma coisinha em 'Vale Tudo'. Porque eu quero dizer, 'eu participei de Vale Tudo, eu fui, eu estava'. Queria dar uns tapas na cara de Odete Roitman. Eu iria amar. Bia Guedes

Se pudesse imaginar outro remake de uma novela antiga para participar, ela cita "Mulheres de Areia" e "A Viagem" como sonhos. "São as novelas da minha infância. Choraria muito fazendo 'A Viagem'".

Enquanto não tem um convite para uma próxima novela, Bia Guedes segue nos teatros com show de stand up. Ela também aguarda a estreia de um filme ao lado de Fernando Caruso. "Se aparecer uma próxima novela, a gente abraça".

Jão (Fabrício Boliveira), Sidney (Adanilo), Vanilda (Mari Aldeia), Ana Lucia (Iara Jamra), Alberto (Chao Chen), Edson (Aílton Graça), Beth (Bia Guedes) e Jayme (Juliano Cazarré) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

"Volta por Cima"

Na novela das 19h, Bia Guedes vive a secretária que trabalha na Viação Formosa e adora uma fofoquinha na hora do café. "Nossa fofoca na Rádio Catraca tem a função de contar para o público o que aconteceu na novela, contar para aquela pessoa que não assistiu ao capítulo anterior".

Atriz faz um balanço positivo da personagem ao longo da trama. "Ela foi ganhando espaço, entrando na onda de paquerar, de encontrar um relacionamento. Ela é empoderada, chega e dá em cima, tentei fazer disso algo normal, assim como é para o homem".