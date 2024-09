Chico: 'Gizelly surrupiou o enredo do BBB e quer fazer o mesmo na Fazenda'

Na Central Splash desta sexta-feira (20), Bárbara Saryne e Chico Barney repercutiram a reação de Gizelly Bicalho ao encontrar Raquel Brito na sede da Fazenda. A ex-BBB logo contou que se desentendeu com Cauê Fantin devido a influencer.

Na ocasião, ao ver que Raquel estava na sede, Gizelly disse que estava animada e que era uma "sonho" ver a irmã de Davi Brito no reality rural. Diante do comportamento da peoa, Cauê a acusou de estar querendo se aparecer e surfar na fama da baiana.

Chico avalia a atitude de Gizelly na Fazenda com seu comportamento no reality em 2020: "Isso que ela acabou de fazer: 'Raquel eu briguei por você, vamos juntas rumo ao Hexa'. Foi exatamente o que elas fizeram no BBB".

Todo o rolê central do BBB 20 era entre Mari Baianinha e Boca Rosa. E as duas não ligaram para o que aconteceu, falaram: 'Toca o barco'. Só que Gizelly, Marcela e rapaziada falaram que não, que precisavam fazer algo contra. Ai elas surrupiaram a narrativa das famosas e transformaram a edição em outra história, como se fosse delas. E agora a Gizelly quer surrupiar a história da Raquel.

Bárbara explica que vê as reações da ex-BBB como verdadeiras, visto que ela se mostra muito enérgica e exagerada, desde o 1º confinamento e até no pós programa. "A reação dela ao ver a Raquel, até certo ponto vejo verdade, a gente aqui fora também tinha essa expectativa de ver a influencer lá."

"Mas é um jogo, não dá para descartar possibilidades de que ela estaria fazendo isso para conseguir conquistar a torcida da Raquel", avalia a comentarista. "Não descarto nenhuma das possibilidades. Não posso dizer que Cauê foi completamente maluco. Agora eu quero ver a convivência delas. Se a Raquel vai dar confiança, se elas serão aliadas. O jogo vai dizer com o tempo."

"Ele pode até ter razão, mas maluco ele foi", brinca Chico. Para ele, como Raquel ainda não tem um enredo dentro da casa, ainda não é possível saber onde a Gizelly vai se encaixar nessa história. "A expectativa dela é ser a advogada da Raquel."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Resultado parcial Total de 58264 votos 0,18% Babi Muniz 29,37% Camila Moura 4,33% Fernanda Campos 0,11% Fernando Presto 0,36% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,78% Gilson de Oliveira 1,93% Gui Vieira 0,74% Juninho Bill 1,24% Júlia Simoura 0,07% Luana Targino 2,02% Larissa Tomásia 56,30% Raquel Brito 0,11% Sacha Bali 1,27% Sidney Sampaio 0,08% Suelen Gervásio 0,07% Vanessa Carvalho 0,17% Yuri Bonotto 0,16% Zaac 0,55% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 58264 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso