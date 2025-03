Padre Fábio de Melo grava DVD ao vivo em Recife após pausa por depressão

O Padre Fábio de Melo gravou nesta noite seu mais novo DVD ao vivo no Marco Zero do Recife pouco mais de um mês após anunciar nova luta contra a depressão.

O que aconteceu

Show foi gratuito em estrutura de palco montada para o Carnaval da cidade e reaproveitada para o DVD. Evento contou com presença do prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB-PE).

Em vídeo no dia que fez passagem de som e ensaio, Fábio de Melo comemorou recuperação da depressão. Ele anunciou doença em janeiro e na sequência disse que daria um tempo nos shows.

O padre cantor também lembrou apresentação no Recife em janeiro e agradeceu carinho dos recifenses: "[Estou aqui para] Poder celebrar o meu renascimento, poder comemorar os três anos de estrada com essa equipe que eu tenho hoje. Reencontrar o povo de Recife que me acolheu com muito amor no dia 6 de janeiro quando aqui estive e agora poder celebrar com esse mesmo povo que rezou pela minha recuperação".

Ele considera a recuperação da depressão uma vitória: "[Vim celebrar] a comemoração da vitória que Deus está me concedendo hoje".

Com direito a troca de looks, Pe. Fabio de Melo cantou músicas como "Clareou", de Diogo Nogueira, e "Nas asas do Senhor".

No Instagram, o prefeito João Campos disse que a prefeitura se mobilizou, dentre muitas demandas, na disponibilidade da estrutura de palco do Carnaval e reforço do efetivo e viaturas da Guarda Municipal.

Ao lado da namorada e deputada Tabata Amaral (PSB-SP), ele assistiu a gravação do DVD e se sentiu honrado: "É uma honra receber este espetáculo no Recife. Uma celebração dos 25 anos de carreira do Padre Fábio de Melo", escreveu João Campos.