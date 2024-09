Andressa Urach revela quantas vezes por dia transa com namorado

Andressa Urach, 36, contou quantas vezes por dia costuma fazer sexo com o namorado, o ator pornô Lucas Ferraz, 25.

O que aconteceu

O assunto veio à tona quando um seguidor a questionou sobre seu recorde sexual. "Qual foi o máximo de vezes que você já fez sexo em um dia?", indagou o internauta, por meio da caixinha de perguntas e respostas do Instagram.

Andressa, então, assegurou que tem transado com Lucas uma média de 13 vezes ao dia. "Vou contar um segredo para vocês. Eu estava de férias, como vocês sabem, então 13 vezes por dia é o que estamos fazendo. Aqui tem gás, hein?"

Ela também deu a entender que tem preferido o sexo anal na hora de se relacionar com o amado. "Não posso usar aqui [boca], então tem sido aqui [ânus] as 13 vezes por dia. Olha a cara de cansadinho do meu amor", acrescentou, mostrando Lucas na câmera.