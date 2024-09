Miss Brasil 2024 celebra vitória inédita: 'Primeira pernambucana e mãe'

Primeira mãe a se tornar Miss Brasil, Luana Cavalcante fez um post celebrando sua vitória e citou suas referências no mundo da beleza.

O que aconteceu

Luana fez um texto emocionante onde mostra sua alegria por ter se tornado Miss Brasil 2024. "Não há palavras para descrever a emoção que sinto em poder dizer que sou a primeira pernambucana e mãe a se tornar Miss Universe Brasil", escreveu ela em sua conta no Instagram.

Ela também falou do fato de estar fazendo história pelo seu estado. "Quando decidi explorar esse universo, com sonhos, mala e o desejo de conquistá-lo, tinha convicção que grandes coisas esperavam por mim. Hoje, com uma carreira consolidada de atriz, modelo e mãe da pessoa mais importante da minha vida, o Pedro, eu acabo de conquistar aquilo que por algumas vezes pareceu quase impossível: fazer história para o meu amado Pernambuco".

No discurso, a modelo ainda aproveitou para agradecer suas referências no mundo da beleza. "Por Sônia Maria Campos, Por Dione de Oliveira, por Suzy Rêgo, por todas as nossas representantes da história, e por aquelas que virão, baseando-se no meu exemplo, sonhando também em conquistar o Universo".

Por fim, Luana agradeceu todos que passaram pelo seu caminho até essa grande conquista. "Quero finalmente agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo, que uniram suas energias à minha, vibraram a cada aparição e que se permitiram sonhar em me ver coroada. [...] Neste momento, além da alegria e emoção, e a possibilidade de poder ser parte da história que está sendo escrita, quero não apenas agradecer, mas também, firmar o compromisso de que me esforçarei TODOS os dias em função daquele que é o nosso maior sonho como povo: conquistar o Universe! Muito obrigado, Pernambuco! Gratidão Brasil! Eu amo vocês".