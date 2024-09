Xuxa estreia no Rock in Rio e se apresenta depois de Katy Perry

Xuxa fará sua estreia no Rock in Rio na noite desta sexta-feira, 20. A eterna rainha dos baixinhos, que já lançou 35 álbuns de estúdio e vendeu mais de 50 milhões de cópias ao longo de sua trajetória na música, se apresentará assim que Katy Perry deixar o Palco Mundo.

A presença de Xuxa no festival, cerca de 40 anos após o início de sua carreira, é uma ação do banco Itaú e acontecerá no espaço de ativação da marca patrocinadora do evento.

"O futuro está aí. As crianças estão aí. As crianças que cresceram comigo estão mostrando para os seus filhos o trabalho que eu fiz no passado. Quer coisa mais futurística que isso? Ser o futuro é isso: você fazer parte do passado de muita gente, ser o presente e fazer parte da imaginação das pessoas futuramente. O fato de eu fazer parte do imaginário e também do dia a dia dos netos dessas pessoas me emociona muito", diz Xuxa, em comunicado, sobre o desafio de fazer o seu primeiro Rock in Rio.

Assim como qualquer ícone pop que já passou pelos palcos do festival, Xuxa também tem, como impacto cultural, seu jeito de fazer shows, o que a coloca em par de igualdade com estrelas da música. A cantora foi pioneira ao criar um universo musical que ia além das canções. Xuxa tornava suas apresentações em eventos multimídia com coreografias e figurinos chamativos, além do carisma e relação com os fãs, que a diferenciava de outros artistas.

O "xou" de Xuxa acontece no dia em que o line-up é composto apenas por mulheres. Segundo o colunista Lauro Jardim, a performance da artista estava sendo ensaiada em segredo e testes de som e figurino foram feitas na manhã desta sexta. A apresentadora teria preparado um setlist com seus hits, além de uma nova versão de Doce Mel, um de seus maiores sucessos.