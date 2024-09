Faria Limer, Golden Retriever e mais: os tipos de homens buscados em apps

A noção do que é a masculinidade — e quais são seus "tipos ideais" — se transforma de acordo com a época, a cultura e também com as gerações.

Mas uma pesquisa do aplicativo de relacionamento Bumble, em que apenas as mulheres podem abordar pessoas em que estão interessadas, revelou que hoje a tendência é o "open casting", ou seja, a maioria (63%) das pessoas se concentra mais hoje em estilos de maturidade emocional do que características físicas ao procurar pelo seu "match" dos sonhos.

Assim, inspirada em filmes e séries, a geração Z — nascida entre 1997 e 2012 — tem cada vez mais descrito caras com novos termos e abraçado a "masculinidade de coração aberto".

É positivo que agora vivemos em uma sociedade onde os homens podem ser vulneráveis e abertos. Hoje em dia, está na moda ser honesto com suas emoções, o que pode ser atraente para quem busca relacionamentos significativos.

Caroline West, especialista em sexo e relacionamentos do Bumble

A especialista ainda acredita que a popularidade de figuras, como o cantor Harry Styles, que falam sobre gentileza e se sentem confortáveis com sua masculinidade fora de padrões arcaicos é "positivo" e "nos incentiva a ser mais abertos sobre temas como masculinidade tóxica e como o patriarcado pode ser prejudicial para os homens, tornando o namoro mais transparente e progressivo para todos."

Conheça os novos tipos de homens "procurados" nos apps e nas redes hoje:

Fruity boy

É o cara que foge do modelo tradicional de masculinidade. Os "fruity boys" adotam elementos tradicionalmente associados ao feminino em seu comportamento e estilo, tanto esteticamente quanto na forma de se expressar. Geralmente eles se comunicam de forma aberta e sensível, mas são assertivos. Na moda, gostam de cores vivas, estampas extravagantes e muita atitude.

Baby girl

São caras afetuosos e carinhosos, mas que adotam uma estética mais tradicionalmente masculina. Fisicamente, o cara pode até ser musculoso e sarado, porque o que se destaca é o comportamento. É o homem que não tem vergonha ou medo de ser vulnerável e expressar suas emoções, frequentemente se preocupa com os outros e é gentil com as pessoas ao redor. O contraste desta delicadeza com a aparência mais rústica é que os torna interessantes.

Rodent men

Aqui vale o combo timidez, traços proeminentes, além de estilo e aparência que fogem dos padrões convencionais de beleza masculina. Quer exemplos? Jeremy Allen White, da série "O Urso", Timothée Chalamet, de "Duna", e Josh O'Connor, de "The Crown" são "homens-rato" — que são vistos como charmosos pelo visual único e personalidade "fofa".

Golden Retriever

Assim como os cães da raça, este tipo de homem é leal, animado, profundamente dedicado a quem ama e transmitem segurança no relacionamento. Estão sempre atentos às necessidades dos outros e procuram fazer a pessoa quem que se relacionam feliz. Fisicamente, eles costumam ser grandes ou imponentes, mas têm personalidade calorosa e protetora.

Finance bro (ou Faria Limer)

Estes são os caras que alcançaram uma posição financeira sólida e isso se reflete em seu estilo de vida e aparência, com senso de moda sofisticado e dado aos acessórios de luxo, como relógios e cintos grifados. Para as pessoas com que se relacionam, transmitem segurança e poder e representam um modelo de masculinidade que combina ambição profissional, confiabilidade e imagem refinada.

O que elas e eles querem

Quando o assunto é relacionamento, três em cada quatro mulheres (78%) ouvidas durante uma pesquisa feita pelo Bumble consideram fundamental que o parceiro entenda de intimidade emocional e física. Aliás, para 32% dos solteiros em geral, a primeira é mais importante do que a segunda no momento.

Não demonstrar suas emoções, portanto, é coisa do passado. E os homens já começam a entender isso: 25% afirmaram ter mudado de comportamento e estão mais vulneráveis e abertos na relação. Outros 25% também acreditam que esta mudança teve um impacto positivo na saúde mental e 32% ainda apontam que a falta de vulnerabilidade de se tornou um fator decisivo no namoro.