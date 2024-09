Mãe de suposta filha de Neymar desabafa: 'Não entendo por que nos machucam'

A modelo húngara Gabriella Gáspár se queixou das dificuldades que está tendo para provar que Neymar Jr., 32, seria o pai de sua filha Jázmin Zoé, 10.

O que aconteceu

Ela publicou um texto em português, reclamando dos ataques de ódio que tem recebido e reafirmando o parentesco entre o jogador e a menina. "Infelizmente, as pessoas ainda me machucam ou enviam mensagens ofensivas. Tenho que escrever novamente, essas dores são muito ruins para nós. Eu nunca mentiria sobre algo tão importante, não faria de mim mesma uma palhaça", escreveu, nos stories de seu Instagram.

Gabriella deu a entender que alguém estaria dificultando o contato de Neymar tanto com Jázmin como com Helena, sua filha com Amanda Kimberlly, 30. "Há uma pessoa que acredito estar influenciando toda a situação. Por isso, dois filhos inocentes não podem estar no coração do pai. Nunca machuquei ninguém e nunca farei, mas não entendo por que eles nos machucam."

Ela concluiu o desabafo agradecendo o apoio daqueles que acreditam em sua versão. "Minha filha está esperando pacientemente por respostas. Além disso, muito obrigada àqueles que são bons conosco."