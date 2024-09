Naldo reencontra Will Smith após 11 anos: 'Bom te rever'

Após 11 anos, Naldo e Will Smith se reencontraram na última quinta-feira (19), durante os bastidores do Rock in Rio.

O que aconteceu

O funkeiro visitou os bastidores do show do rapper americano, no Rock in Rio. O brasileiro mostrou no seu Instagram como foi o encontro, publicando uma foto ao lado do ator.

Naldo presenteou Will com uma camiseta do Flamengo personalizada com o nome do artista. "F***** s*** é o Naldo e o Will Smith que tá ali", escreveu o artista na legenda do post.

Nos Stories, o artista ainda mostrou que assistiu ao show de Will diretamente do palco. "Ainda em êxtase", escreveu ele.

Em 2013, os dois já haviam se encontrado durante um Carnaval no Rio de Janeiro. Durante esse encontro, a dupla cantou sucessos do funkeiro na varanda de um hotel em Ipanema para um grande público que observava tudo da calçada do prédio.