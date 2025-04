James Cameron elege 7 melhores filmes de ficção científica; um é inesperado

Um dos diretores mais influentes do cinema, James Cameron, 70, é conhecido por unir tecnologia e grandes narrativas e tem no currículo o clássico "O Exterminador do Futuro" (1984) e o inovador "Avatar" (2009), ambos sucessos de público. Em entrevista à Empire, em 2022, o diretor elencou os filmes de ficção científica que mais gosta.

Top Sci-Fi de James Cameron

"2001: Uma Odisseia no Espaço" (1968), de Stanley Kubrick. O filme narra a jornada épica do homem ao cosmos, acompanhando a evolução da humanidade, o enigmático monólito negro e a inteligência artificial HAL 9000. A obra visual e filosófica que redefiniu a ficção científica no cinema é uma das verdadeiras obsessões de James Cameron. O longa venceu o Oscar de Melhor Efeitos Visuais e foi indicado a Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Direção de Arte.

'2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968) Imagem: Reprodução

"Blade Runner - O Caçador de Androides" (1982), de Ridley Scott. O filme protagonizado por Harrison Ford se passa em um futuro distópico, quando um caçador de androides precisa eliminar replicantes rebeldes. Ambientado em uma Los Angeles decadente, o filme explora identidade, humanidade e o que a torna viva. Foi indicado a duas categorias do Oscar, mas não levou.

'Blade Runner', de 1982 Imagem: Getty Images

"Contatos Imediatos de Terceiro Grau" (1977), de Steven Spielberg. Após avistamentos misteriosos, um homem é atraído por uma força inexplicável e passa a buscar contato com seres extraterrestres. Um clássico que aborda a curiosidade humana e o desconhecido. Teve um total de oito indicações ao Oscar e venceu na categoria de Melhor Fotografia. No Rotten Tomatoes, tem 95% das críticas favoráveis.

Melinda Dillon em cena de 'Contatos Imediatos do Terceiro Grau' Imagem: Divulgação

"Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança" (1977), de George Lucas. Luke Skywalker se junta à Aliança Rebelde para enfrentar o Império e salvar a galáxia. Com ajuda de aliados icônicos, ele parte em missão para destruir a Estrela da Morte. Foi indicado a 10 Oscars e venceu seis, incluindo Melhor Trilha Sonora, Som, Efeitos Visuais e Direção de Arte. Trata-se do primeiro da saga a ser lançado, e o quarto na ordem cronológica da trama.

Chewbacca em 'Star Wars - Episódio IV: Uma Nova Esperança', de 1977 Imagem: Reprodução

"A Origem" (2010), de Christopher Nolan. Estrelado por Leonardo Di Caprio, o filme conta a história de um ladrão especializado em invadir sonhos, que é contratado para plantar uma ideia na mente de um executivo. Misturando ação e ficção científica, o filme desafia a realidade com camadas de tempo e consciência. Levou quatro Oscars: Melhor Fotografia, Efeitos Visuais, Edição de Som e Mixagem de Som.

Filme 'A Origem" Imagem: Divulgação

"Alien, o Oitavo Passageiro" (1979), de Ridley Scott. A trama gira em torno da tripulação da nave Nostromo, que atende a um chamado desconhecido e acaba liberando uma criatura mortal. Um terror espacial claustrofóbico que revolucionou o gênero Sci-Fi. O longa venceu o Oscar de Melhores Efeitos Especiais. Em 1986, Cameron viria a dirigir o segundo filme da saga, "Aliens, O Resgate", também muito aclamado.

Ridley fez o primeiro filme e ele inspirou uma geração inteira de cineastas e fãs de ficção científica com aquele filme James Cameron, à Vulture, em 2017

Cena de 'Alien - O Oitavo Passageiro' Imagem: Reprodução

"Resident Evil: O Hóspede Maldito" (2002), de Paul W.S. Anderson. A surpresa da lista de James Cameron, afinal, é um filme que recebeu muitas críticas, até mesmo do público. Na história, Alice acorda sem memória em uma instalação secreta da Umbrella Corporation, onde um vírus mortal transformou humanos em zumbis. Apesar das ressalvas dos críticos e de nem ter sido considerado pela Academia, é um clássico de ação zumbi do cinema.

Um dos meus filmes preferidos que eu, na verdade, considero muito bem feito é 'Resident Evil'. Ver a Michelle Rodriguez naquele filme, movendo-se como uma criatura furiosa, te alegra James Cameron sobre Resident Evil