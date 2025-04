BBB 25 ou BBB 19: qual foi a pior edição? Dieguinho e Dantinhas discordam

O BBB 25 não conseguiu cair no gosto do público. As votações não têm empolgado as pessoas, bem como os embates no jogo. Mas a atual edição é a pior da história do reality? Dantinhas e Dieguinho falam sobre o tema no Central Splash desta sexta-feira (11).

Dieguinho acredita que a produção do reality já deixou a edição deste ano de lado. Um dos motivos foi a bronca branda que Maike recebeu após ter importunado Renata com mordidas e puxões de cabelo.

Eles entregaram essa temporada, sabe? Não estou nem aí mais. O principal motivo é esse. O BBB 25 já supera o BBB 19, na minha opinião, em todos os aspectos.

Dieguinho

Ele acredita que a repercussão da edição deste ano consegue se superar em comparação com o de 2019, mas em termos de conteúdo é muito pior. Dantinhas discorda.

O 19 não teve conteúdo algum. Esse ainda tem uma coisa. O 19 era metade da casa antijogo, que não queria falar de jogo. E a gente sabe a campeã que teve [Paula Von Sperling]. (...) Foi muito ruim.

Dantinhas

