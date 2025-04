Val Marchiori constrange Solange Gomes por usar bolsa falsa: 'Dá cadeia'

Val Marchiori constrangeu Solange Gomes ao acusar a ex-musa da Banheira do Gugu de usar uma bolsa de grife falsificada.

O que aconteceu

Marchiori recebeu Gomes em seu podcast para entrevistá-la. No entanto, logo no começo da entrevista Val demonstrou seu descontentamento pelo fato de a convidada usar uma bolsa da Louis Vuitton que, segundo ela, é falsificada.

"Amiga, eu sou muito verdadeira, você vai me desculpar", iniciou Val ao mudar o foco da entrevista. "Você sabe que bolsa falsa dá cadeia hoje em dia", disse a apresentadora.

Solange se defendeu e negou que seu acessório seja falsificado. "Pera aí, Val, essa bolsa não é falsa e vou te dizer por quê: ela é verdadeira, foi uma pessoa que é apaixonada por mim, um bofe próspero que me deu essa bolsa. Eu vi no site da Louis Vuitton".

Val insistiu que a bolsa não é original e disse ter como provar. "Meu detector de coisas falsas... Vou te provar que não é verdadeira: primeiro que bolsa verdadeira não é tão leve; outra coisa, o acabamento dela... Amiga, isso aqui é 25 de Março, tudo fake, da China".

Ainda, Val Marchiori disse que o homem que presenteou Gomes com a bolsa "não quer gastar dinheiro" com ela. "Se você for para os Estados Unidos com uma bolsa falsa é pego na alfândega e vai presa. Fica a dica. O bofe te deu o truque, se eu fosse você jogava no lixo".

Visivelmente desconfortável, Solange Gomes disse apenas: "Não precisa jogar fora... Minha bolsa, cara... Eu crente que estava abafando com a bolsa.. Falei: 'que roupa vou usar com a Val?' Coloquei minha melhor roupa [para vir]".