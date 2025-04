Ex-chiquitita Aretha Oliveira anuncia nascimento da filha: 'Aniki chegou'

Aretha Oliveira, 40, anunciou na noite de hoje o nascimento de Aniki, sua primeira filha.

O que aconteceu

A atriz abriu nas redes sociais um álbum de fotos ao lado da recém-nascida e do marido, Sebastián Godlberg. "Aniki chegou, e foi nesse momento que o amor ganhou um novo significado. Significado esse que ainda não sei descrever, apenas sentir - e é tão forte, tão grande, que as lágrimas brotam nos meus olhos só de pensar", escreveu ela, na legenda do post no Instagram.

A criança nasceu há uma semana, mas os pais preferiram adiar a divulgação do fato para manterem sua privacidade. "Como tudo na gravidez da Aniki, nós escolhemos viver cada momento importante primeiro na intimidade, sentir e absorver cada sensação, para depois compartilhar. Nossa filha hoje completa uma semana [de vida], e graças a Deus ela veio ao mundo saudável, em um momento de muita paz e felicidade."

Ela entende a chegada da herdeira como um divisor de águas em sua trajetória pessoal. "Nosso mundo mudou, e ele não se tornou rosa. Ele trouxe mil novas cores e nuances para começar a pintar essa nova jornada da vida, de uma forma ainda mais vibrante e colorida."

Aretha Oliveira é recordada por ter interpretado a órfã Pata na primeira versão de "Chiquititas" (SBT), entre 1997 e 2001. No remake produzido em 2013, a personagem foi vivida por Júlia Olliver, 21.