Renata, Vinícius e Vitória pedem votos para ficar no 16º Paredão do BBB 25

Emparedados no 16º Paredão do BBB 25 (Globo), Renata, Vinícius e Vitória Strada pediram votos para ficar.

Confira as defesas

Renata: "Eu peço muito que me ajudem a continuar esse sonho. Estou me entregando de corpo, alma e coração. Estou protagonizando minha história, vivendo meu próprio enredo. Sempre muito resiliente para continuar nesse sonho. Então, peço muito que me ajudem a ficar aqui na casa dando voz a tantas meninas que vieram de projetos sociais e acreditam na arte do esporte!"

Vinícius: Eu venho de um lugar que sonhar é coisa pra gente louca, e foi sonhar grande que me trouxe até aqui. Meu sonho não é melhor do que de ninguém, mas é meu. Quero honra meu pai e minha mãe e transformar a vida da minha família. Peço que votem muito pra me ajudar e fazer com que eu permaneça realizando meu sonho."

Vitória Strada: "Quero começar dizendo o quando eu estiou feliz de estar aqui. Eu sei que, mesmo que eu não tenha a noção de quantas pessoas estão do outro lado da tela, sei que todo mundo que dispôs um pouco do tempo pra eu votar fez a diferença. Quero pedir pra que vocês não desistam agora. Eu tenho muita fé em vocês, minhas estrelinhas!"

