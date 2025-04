'The Last Of Us': Por que Ellie é a única imune ao fungo Codyceps?

Acabou a espera! A segunda temporada de "The Last Of Us" estreia neste domingo (13), na HBO e na Max. Os fãs do jogo de videogame criado por Neil Druckmann e Craig Mazin irão descobrir como a vida de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) ficou cinco anos após dura batalha contra os vagalumes.

Como a série mostra a imunidade de Ellie ao fungo?

O último episódio da primeira temporada de "The Last Os Uf" traz um flashback de uma mulher grávida fugindo desesperada do ataque de um infectado. Anna Williams (Ashley Johnson), que é apresentada como a mãe de Ellie, tenta se esconder numa casa, mas é obrigada a entrar em combate e consegue eliminar o monstro.

Durante o confronto pela sobrevivência, Ana acaba sendo mordida na perna e, coincidentemente, entra em trabalho de parto de Ellie. Dessa forma, parte da infecção da mãe teria passado para a filha antes do cordão umbilical ser cortado pelo canivete — que estava infectado por ter sido usado para eliminar a aberração.

The Last Of Us: Anna Williams (Ashley Johnson) é apresentada como mãe de Ellie (Bella Ramsey) Imagem: Liane Hentscher/HBO

Na sequência do episódio final da temporada, Ellie é levada por Joel ao hospital para ter o corpo avaliado para saber qual é a razão de ser imune ao fungo cordyceps. Marlene (Merle Dandridge), que resgatou a jovem após identificar que sua mãe havia sido mordida após o parto explica que os exames indicaram que o fungo se hospedou no cérebro da jovem e cresceu conforme o seu desenvolvimento.

"Nosso médico acha que o cordyceps em Ellie cresceu com ela desde o nascimento. Ele produz uma espécie de mensageiro químico. Faz cordyceps normais pensarem que ela é cordyceps. É por isso que ela é imune", conta.

Neil Druckmann, criador do jogo e responsável pela série, já afirmou que a explicação da imunidade de Ellie pode ter novas surpresas. "Não respondamos a isso de forma conclusiva, mas o mais importante do que isso é construir o relacionamento entre Marlene e Anna, de modo que quando você chega ao fim e colocamos Marlene contra Joel, eles têm seus próprios termos filosóficos opostos sobre como os fins justificam os meios, sabendo o quão próxima ela era de Anna. O último desejo de Anna era 'cuidar da minha filha', acho que dá mais peso e talvez mais tragédia ao sacrifício de Marlene, que está tentando via Ellie fazer bem para humanidade", disse ele, em entrevista ao THR.

Craig Mazin, criador de "The Last Of Us" com Neil Druckmann, declarou ao Empire Magazine que o nascimento de Ellie é uma "luta pela vida". "Me lembro de ter escrito no roteiro essa cena onde Anna deu à luz a Ellie, e como ela foi mordida exatamente naquele momento, tendo esse pavor de: 'Meu Deus, ela ainda está conectada a mim, tenho que cortar o cordão umbilical!' E depois, a incerteza se conseguiu fazê-lo a tempo"

Há algo tão lindo sobre Ellie ter nascido na violência, mas também da tragédia. A partir do momento em que ela respira pela primeira vez, está perdendo pessoas. Essa é a história da vida dela.

Craig Mazin

Anna se orgulha de ter conseguido salvar Ellie em The Last Of us Imagem: Divulgação

Como será a 2ª temporada de The Last Of Us?

Após cinco anos do massacre contra o grupo dos vagalumes, o passado de Joel e Ellie os alcança, levando-os a um conflito na segunda temporada. Um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que abandonaram começa a perseguir os protagonistas. Ao todo, serão sete novos episódios.

Se você conhece o jogo, obviamente, está chegando para a segunda temporada com certas expectativas, mas o interessante sobre o jogo é que você está de pé apenas com os personagens jogáveis, que são a Abby e a Ellie, e --muito, muito brevemente-- com o Joel, mas na série temos a oportunidade de expandir. Agora, você consegue passar algum tempo com o Isaac, você consegue passar algum tempo com o Eugene, há mais no mundo da série do que você viu originalmente.

Neil Druckmann, criador de "The Last Of Us", em entrevista para Splash

Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey, continuam no elenco Gabriel Luna como Tommy, Jeffrey Wright como Isaac, Joe Pantoliano como Eugene e Rutina Wesley como Maria.

Quem são as caras novas na segunda temporada? A trama terá ainda novos nomes como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara também terá uma participação como convidada.

Você vai ver mais dos personagens que você ama em diferentes facetas e vamos ter novas perspectivas que você não conseguiu ver no jogo. Então, esperamos que você veja as coisas que gostou do jogo, se você jogou, e também curta mais desse mundo que você ama se veio assistindo pela TV.

Halley Gross, coprodutora executiva de "The Last Of Us", em entrevista para Splash

Joel protege Ellie do ataque de infectados Imagem: HBO Max

"The Last Of Us" é escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e também é produzida executivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Empresas produtoras: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.