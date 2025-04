Após fala homofóbica de Mickey Rourke, Bella Thorne acusa ator de assédio

Bella Thorne, 27, comentou sobre a recente polêmica de Mickey Rourke, 72, e recordou que o ator a humilhou e a assediou durante um filme que gravaram juntos.

O que aconteceu

Após o ator proferir uma fala homofóbica à cantora Jojo Siwa no "BBB" britânico, Bella Thorne expôs que já foi assediada por ele quando gravaram o filme "A Vingadora" (2020). "Esse cara é nojento. Tive que trabalhar com ele numa cena em que estou de joelhos com as mãos amarradas nas costas. Ele deveria bater com um objeto de metal no meu joelho, ao invés disso ele bateu nos meus genitais por cima da calça jeans".

A atriz ainda descreveu a experiência de dividir o set de filmagem com ele como "a pior de sua vida". "Ele fez isso sem parar. Eu tive hematomas na pélvis. Trabalhar com o Mickey foi uma das piores experiências da minha vida como atriz".

Bella Thorne ainda relatou outros momentos "nojentos" que presenciou de Mickey. "Tantas histórias nojentas de coisas que ele me fez passar naquele filme, incluindo a última cena dele acelerando o motor [de um carro] para me cobrir completamente de terra. Sei lá, acho que ele achou engraçado me humilhar na frente de toda equipe".

A jovem também mencionou um momento em que teve que ficar a sós com o artista. "Tive que entrar no trailer dele completamente sozinha porque ele se recusou a falar com o diretor e os produtores — então tive que convencê-lo a aparecer e terminar o trabalho, enquanto ele gritava exigências malucas que queria dos produtores. Na verdade, eu tive que implorar. Sozinha. No trailer dele. Já que o filme não poderia terminar sem ele", escreveu.

Para não perder o trabalho de toda equipe, Bella relata que se submeteu a essa situação. "Eu estava completamente desconfortável, mas fiz o que me pediram para fazer e o que era o melhor para todos".